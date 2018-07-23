Цікава відбулася ротація обласних прокурорів. Прокурора Київської області Чибісова відправили до Полтави, щоб звільнити місце для волинського обласного прокурора Максима Киричука. І адже є за що нагородити Киричука! За зразкове виконання вказівки Генпрокурора Луценка по “ліквідації” начальника Волинської митниці Віктора Кривицького. З тим, щоб призначити на це місце одного сина Луценка і запеклого контрабандиста Олександра Шуцкого. Ось що писав про цю ситуацію Кривицький: “Начальник Волинської митниці Віктор Кривіцький стверджує, що кампанія з усунення його з посади відбувається на замовлення Генерального прокурора України Юрія Луценка.

Про це він заявивши на громадській раді при ГУ ДФС у Волинській області 23 серпня.

Віктор Кривіцький зауважує, що головна мета прокуратури – відсторони його з посади на користь Олександр Щуцького, заступника Волинської митниці, начальника митного поста “Луцьк” та особистого одного сіна Луценка.

Зі слів головного митника Волині, перед тим як зайняти посаду без приставки «в. о.» він виграв на конкурсі. Фігурою номер два тоді був начальник луцького поста Олександр Щуцький.

Кривіцький твердити, що Щуцький після поразки захотів очолити Волинську митницю будь-яким шляхом. Щоб це зробити, каже митник, треба впродовж року усунути його з посади. Будь-яким способом.

Віктор Кривіцький пригадує, що коли познайомився з прокурором Волинської області і мова заходила про Щуцького, у того починали дрижати губи.

Він казав: «Не чіпай Щуцького».

Головний митник Волині зауважив, що Генпрокурор Луценко давши команду прокурору Волинської області Максиму Киричуку «усунути» його за два тижню.

«Він давши Киричуку команду: «Я їду у відпустку. І якщо я приїду через 2 тижню – або ти, або я», – вважає Кривіцький.

Також він наголошує, що має ранг генерала і прокуратура Волинської області не має повноважень оголошувати йому підозру. Це, мовляв, може робити тільки НАБУ. Однак, підозру головному митнику Волині особисто підписав прокурор Волинської області Максим Киричук.”

Максим Киричук – запеклий «добывальщик грошей». Як на бурштині, так і на землі і на лесі. Згадаємо деякі його зв’язку.

«Питання по прокурора Закарпатської області Олегу Сидорчуку.

Ця людина не має аж ніякого права займати цей високий пост навіть не через те, що при режимі Януковича він займав посади заступника прокурора Київської області та першого заступника начальника управління по боротьбі з корупцією Генеральної Прокуратури України, а, у першу чергу, через вчинки, які характеризують його як «принципового», «чесного» та «професійного» чиновника.

Початок його активної роботи припадає на період призначення прокурором Жовквівського району Львівської області. Район цей прикордонний, а на його території розміщено найбільший на західному кордоні митний перехід «Рава-Руська». За 2,5 роки роботи на ці посаді вправний Сидорчук встиг заробити понад 2 млн. доларів США. Зрозуміло, за які-такі заслуги: активно кришував контрабандне ввезення на теріторію України різного роду товарів та цінностей, отримуючи хабарі і будуючи власні схеми. У його розпорядженні були також 5 власних каміонів-рефрежераторів, які ввозили товар без митного оформлення.

Згодом, накопичивши певні ресурси, у результаті деяких кадрових ротацій, коли головний прокурор Закарпаття посів посаду заступника прокурора Київської області. Тут його діяльність розгорнулася масштабніше. Йдеться і про хабарі, і про махінації із земельними ділянками. «Принциповість» цього прокурора, якій курував силовий блок, найяскравіше проявилася у справі так званих «васильківських терористів», яких 2 рокі безпідставно утримували під вартою на замовлення тодішнього президента Віктора Януковича. Олег Сидорчук, вірний слуга колишнього режиму, не закрив «дуту» кримінальну справу за відсутністю складу злочину, навіть не відправив її на додаткове розслідування, а затвердив обвинувальний висновок і скерував її до суду, яким ці люди були засуджені до 6 років позбавлення волі. Виправдані і звільнені з-під варти вони були тільки в лютому 2014 року. Цим діям прокурора ні тоді, ні тепер ніхто ніякої оцінки не дав. Хоча варто було б.

Не зрозуміло, за які «подвиги» Олег Сидорчук потрапив на посаду головного прокурора Закарпаття, але і там він не зменшує обертів. Аби налагодити «роботу» і в Закарпаття, перетягнув деякі свої кадри. Зокрема пана Киричука зробив природоохоронним прокурором, з яким вершив справи у Київській області. Киричук вже стіг і в Закарпатські області «налагодити» роботу: обклав даниною держлісгоспи і видобувачів корисних копалин. Крім того, вже вся область знає, що у Закарпатті будь-яку посаду у прокуратурі можна купити, все залежить тільки від суми. Ходять чуйні, що на посаду прокурора Сидорчука пролобіювала ВО «Свобода».

За його нетривалої каденції у Закарпатті працівниками СБУ за отримання хабаря у розмірі 8 тис. доларів США було затримано «на гарячому» начальника відділу транспорту обласної прокуратури. І це не випадково, бо саме Сидорчук відправляв останнього для збору данини з митних постів області. Не обійшов увагою головний законник і питання контрабандного переміщення тютюнових виробів через митний кордон України – сьогодні платять всі, хто цим займається.

Олег Сидорчук – вже перший прокурор у Закарпатській області, якого не сприймає ні керівництво УМВС, ні СБУ, ні органи влади, ані власний колектив. Відкрито розправляється з неугодними йому людьми, цинічно прикриваючись «громадською думкою».

Прошу оприлюднити цю інформацію, винести на широкий загал через інтернет і дати належну оцінку такому «керівнику».

Волинську митницю повертають на схеми Януковича Звучить голослівно, але президент-втікач через своїх людей відновив схеми у Волинській області. Наші втаємничені джерела дають схему та переплетіння людей, вервиця яких сягає екс-першого митника Ігоря Калєтніка, який зараз перебуває в Москві при старому господарі Вікторі Януковичу. Людина біглого митника, сірий кардинал області, колишній очільник митниці та успішний депутат Роман Микитюк навіть не приховує своєї прихильності та відкрито співає оди колишньому начальнику. Йому ж втаємничені приписують в маріонетки — екс-прокурора Волинської області Андрея Гіля та його зіркового зятя Юрія Терещука, першого заступника обласної митниці.»

«Ви бачили чиновників, які їздять на авто бізнес-класу? Цим нікого вже не здивуєш… А на одній з найдорожчих машин світу? Знайомтесь! Щуцький Олександр, начальник митного посту Луцьк. Подейкують дружба зі сином генерального прокурора Юрія Луценка дала хороше робоче місце. До слова зірковий татко не тільки забезпечив синового товариша керівною посадою, але і надіславши допомогу у свою людину — нового прокурора Волині Максима Киричука. Так, саме того чиновника, якого Олег Ляшко зловив в ресторані в годину народних пікетів поблизу адмінбудівлі прокуратури області. Отож, шукаємо зайвих 15 хвилин і спостерігаємо за хитросплетеною схемою колися дотичних та сьогодні владних.»

Вобщем, Юрій Віталійович хоче грошей. Більше грошей, як можна більше грошей. Але жадібність, як відомо, фраєра погубить. Навіть такого хитрого, як Юрій Віталійович.

Сергій Ніконов, «ОРД»

Як Чибісова на Киричука поміняли. Або, «Потрібні Луценкам гроші, се ля ві!» оновлено: Липень 23, 2018 автором: Redactor