Пізніше виявилося, що потрапила до неї на рахунок велика грошова сума призначалася її однопрізвищниці.



У США місцева мешканка Еллен Флемінг на десять хвилин стала мільйонеркою. На її рахунок були помилково переведені 1,1 мільйона доларів. Про це пише Boston Globe.

Про надходження на рахунок грошової суми її повідомило голосове повідомлення від співробітника компанії TD Ameritrade, де у неї був відкритий рахунок. Дівчина вирішила перевірити, не розіграш, і з подивом побачила на своєму рахунку семизначну суму.

Флемінг зізналася, що першою думкою було зберегти гроші в секреті. Цієї суми вистачило б, щоб розплатитися з боргами за навчання, а також залишити роботу.

Однак замість цього дівчина зателефонувала в компанію і розповіла, що, по всій видимості, сталася помилка. Пізніше з’ясувалося, що гроші призначалися інший клієнтці, яка мала аналогічні ім’я і прізвище.

“Цей шанс, схоже, міг привести мене в федеральну в’язницю. Воно того не варте”, – прокоментувала свій вчинок дівчина.

Через десять хвилин помилка була виправлена, і на рахунку Флемінг залишилося 63 долара.

“Будь ласка, подбайте про те, щоб у некролозі мене називали ‘Еллен Флемінг, одного разу побувала мільйонером”, – зазначила вона на своїй Twitter-сторінці.