Виробники заявляють, що напій є повноцінним і створювався із стебел, листя і коріння рослини.



У канадському місті Онтаріо було створено перше у світі пиво з канабісу. Про це повідомляє The Guardian.

Напій є безалкогольним і безглютеновым, і має психотропний ефект. При цьому виробники заявляють, що напій, як і марихуана, чинить шкоду здоров’ю.

“Марихуана шкодить вашому здоров’ю і наше пиво теж. Це не те, що варто пити п’ять разів на день або з ранку, тільки прокинувшись”, – зазначив один із творців.

Головна особливість напою полягає в тому, що на відміну від існуючих на сьогодні видів пива з канабісу, це є “повноцінним”. Напій створювався з стебел, а також листя і коріння рослини.

Відомо, що повна легалізація марихуани в Канаді набуде чинності з 17 жовтня. За законом, при собі можна мати до 30 грамів коноплі, і вирощувати до чотирьох кущів для однієї людини.