Глава Polymetal Віталій Несис розповів РБК про вплив глобальних торговельних воєн на ринок золота і срібла, відносинах з перейшла під контроль ЦБ ФК «Відкриття» і виході з алмазного бізнесу на тлі конкуренції з Леонардо Ді Капріо

«Побічно вплив санкцій ми відчули»

— Polymetal існує більше 20 років. Зараз ситуація в галузі змушує вас змінюватися?

— За 20 років ми пройшли шлях від класичної ресурсної корпорації, яка заробляє на експлуатації якісних родовищ, до компанії, яка отримує основний прибуток з новаторських, нестандартних технологічних та організаційних підходів. Якщо подивитися на нашу сировинну базу зараз, то це або зрілі, істотно виснажені родовища, або об’єкти, від яких інші учасники галузі відмовилися, не знайшовши до них підхід. Тому зараз Polymetal заробляє хороші гроші там, де не змогли колеги.

Вже з перших років свого існування Polymetal зробив ставку на технократичність і поставив у главу кута інженерні компетенції і довгострокові інвестиції в розвиток власних інженерних здібностей. Тому ми єдині в Росії оволоділи технологією автоклавного вилуговування (вилучення золота з концентратів. — РБК), першими почали експортувати золоті концентрати.

На Кизилі (Polymetal придбав цей проект, який включає одне з найбільших в Казахстані родовищ золота, в 2014 році за $618,5 млн у зятя президента країни Тимура Кулібаєва. — РБК) хто тільки до нас не працював — і Rio Tinto, і Ivanhoe, — безуспішно. Але концепція відпрацювання, яку ми запропонували, абсолютно нестандартна: замість підземних гірничих робіт і виробництва золота на місці — кар’єрна видобуток і виробництво концентрату з подальшою переробкою на інших підприємствах. Все вийшло, і вихід Кизила на проектну потужність йде за планом.

— Вже уклали контракти з покупцями золотого концентрату?

— Річний контракт з китайськими партнерами уклали в лютому, перша відвантаження на початку серпня.

— Розрахунки за цими контрактами у вас в рублях, юанях або доларах? Якщо в доларах, то не було проблем з платежами, що проходять через американські банки, через антиросійських санкцій?

— Використовуємо і долари, і юані. Порушення платежів не було, так як санкції на нас не поширюються. Але при роботі з китайськими контрагентами, тим не менш, вважаємо за краще працювати з російськими і європейськими банками, навіть якщо операції в доларах.

— В цілому як санкції вплинули на вашу компанію?

— Санкції на діяльність компанії прямо не вплинули, але позначилися на оцінці російських ризиків західними фінансовими інвесторами. Тобто побічно вплив санкцій ми відчули. Останні рік-два динаміка ціни на акції Polymetal незадовільна, незважаючи на те, що з фінансової точки зору ми досягли хороших результатів (у 2016-2017 роках чистий прибуток Polymetal перевищувала $350 млн проти $210 млн у 2015 році і збитків у 2013-2014 роках. — РБК). Але біржа ці результати поки не відображає, перш за все із-за геополітичної напруженості. Якщо ви порівняєте мультиплікатори російських виробників дорогоцінних металів з показниками порівнянних компаній із країн, дисконт буде близько 40%.

— А збільшення пенсійного віку, який запропонував уряд, позначиться на Polymetal? Доведеться резервувати більше місць для вікового персоналу і менше для молоді?

— Ми працюємо в умовах постійного дефіциту робочої сили. Тому, коли кваліфікований працівник досягає пенсійного віку, зазвичай ми самі вмовляти його ще попрацювати. Для тих, хто з головою і з руками, роботи у нас вистачить. І ми завжди в пошуку молодих талановитих співробітників: для цього діє цілий ряд корпоративних програм.

— Прогноз по виробництву на Кизилі зберігається?

— У цьому році плануємо провести 2,5 т золота, в наступному — 8-8,5 т, а потім вихід на повну потужність — 10 т. Кизил — це найкраще родовище золота в світі, яке запущено за останній час. Раніше цей титул, мабуть, належав Куполу (ліцензією на це родовище володіє канадська Kinross. — РБК). Те, що інші компанії в галузі запускають в інших країнах, з точки зору доходу на інвестиції навіть близько не можна порівняти з Кызылом.

— Ви визначилися, де будете переробляти золотий концентрат з цього родовища? Раніше повідомлялося, що ви хотіли придбати автоклав у Petropavlovsk або побудувати другу чергу комбінату в Амурську.

— Поки що 50% будемо переробляти на нашому Амурському ГМК, половина піде в Китай. Подальший розвиток проекту пов’язано з інвестиційним рішенням по Нежданинскому родовищу (вважається четвертим за величиною родовищем золота в Росії, Polymetal, що володіє в проекті 24,7%, заявив про плани викупити у свого партнера Івана Кулакова акції, що залишилися. — РБК): щоб будувати другий автоклав в Амурську, половини Кизила недостатньо.

Тому план прийняття рішення такий: Кизил виходить на повну потужність, далі приймаємо позитивне рішення щодо Нежданинскому, повністю завантажуємо Амурський ГМК і тільки тоді вирішуємо, чи будувати другий автоклав.

— Переговори з Petropavlovsk зайшли в глухий кут?

— Ми поцікавилися ситуацією, але не більше. Переговорів не було і немає.

Срібло Несиса

Polymetal — найбільший виробник срібла і другий золотошукач в Росії. Крім Росії працює в Казахстані та Вірменії. Компанія заснована групою ІСТ Олександра Несиса у березні 1998 року. У 2003 році її очолив його молодший брат Віталій. У 2005 році актив придбали структури Сулеймана Керімова за $900 млн. В 2007 році вони розмістили 24,8% акцій компанії на біржах в Москві. А в 2008 році Керімов продав 70% Polymetal назад Несису-старшому та іншим інвесторам, включаючи PPF Group Петра Келлнер і структури Олександра Мамута. Сума операції оцінювалася більш ніж в $2 млрд, виходячи з біржової оцінки компанії на той момент. У 2011 році Polymetal провів розміщення акцій на Лондонській фондовій біржі.

Станом на липень 2018 року групі ІСТ належить 27% компанії PPF Group — 12%, структурам сім’ї Мамута — 10%, «ФК Відкриття» — 7%. Інші акції у вільному обігу.

З алмазів ми прийняли стратегічне рішення виходити

— Як оцінюєте перспективи ваших нових проектів: СП з пошуку і видобутку алмазів з «Проэкс сервіс» і платиноидовый проект Викша в Карелії?

— З алмазів ми прийняли стратегічне рішення виходити. З урахуванням того потужного негативного піару, який існує в галузі і виходить навіть від відомих людей, наприклад Леонардо Ді Капріо (інвестував в стартап з вирощування штучних діамантів. — РБК), це перестало бути цікавим. Посиділи, оцінили перспективи, сприйняття алмазів у інвесторів на міжнародних фінансових ринках і прийняли рішення, що це не потрібно.

— Що будете робити з 24,9% в спільному підприємстві з «Проэкс сервісом», частку в якому Polymetal купив у 2015 році?

— Це СП з компанією-юніором, і ми зараз обговорюємо різні варіанти виходу з нього. Що стосується платиноїдів, готуємося до затвердження ТЕО постійних кондицій (техніко-економічне обґрунтування постійних розвідувальних кондицій про доцільність інвестицій в будівництво підприємства з видобування і переробки корисних копалин. — РБК) і захисту запасів [в Держкомісії по запасах] родовища Викша в Карелії в наступному році. Очікуємо збільшення запасів у десять разів (зараз запаси дорогоцінних металів на цьому родовищі оцінюються в 6,6 млн унцій, або 187 т. — РБК). Паралельно ведемо оцінку резервів за міжнародними стандартами. Цей проект залишається у нас одним з провідних в довгостроковій (понад п’яти років) перспективі.

— Інвестиції вже зрозумілі?

— Порядок інвестицій — близько $500 млн, щоб потім вести видобуток на протязі 30 років.

— Після цього будете залучати партнера для розвитку проекту?

— Це як раз той проект, де потенційно може бути синергія в спільну діяльність — ми все-таки не спеціалісти в платиноидах. І, можливо, логічною буде робота з компетентними галузевими компаніями з ПАР, у яких зараз великі проблеми з ресурсною базою. Вони якраз шукають активи, де могли б застосувати свої знання. Другий варіант — це робота з металургійними заводами, здатними переробляти концентрати, які будуть кінцевою продукцією на Викше.

— Вас не зупиняє те, що ціни на платину зараз знаходяться на десятирічному мінімумі? Цей метал коштує набагато дешевше золота.

— Неправильно приймати серйозні довгострокові рішення, грунтуючись на короткостроковій кон’юнктурі. Повинно бути бачення, куди йде галузь. Картина в частині пропозиції не змінилася: тенденції, які проявилися п’ять років тому, тільки посилюються. У ПАР закриваються шахти, і нове покоління південноафриканських підприємств, на яке покладали надії, — так зване Північне крило Бушвельда (найбільше в світі родовище платини. — РБК) — стикається з проблемами. Немає води, висока температура, скажені капзатрати. Всі починають розуміти, що швидко замістити выбывающее виробництво не вийде.

Так, зараз ціни на платиноїди падають, але це пов’язано насамперед з прогнозами торгової війни між Китаєм і США. І не тільки на платиноїди: найбільше подешевшало ту сировину, яка споживає Китай, щоб потім експортувати готову продукцію в США. Мідь впала, нікель, срібло. Але це локальне явище і можливість для оздоровлення галузей: слабкі гравці підуть і не будуть захаращувати простір при наступному підйомі.

Тим не менше це лише епізод, а глобальний тренд зберігається. Китай рано чи пізно почне рухатися в бік більш жорстких екологічних норм на двигуни внутрішнього згорання (платиноїди використовуються у виробництві каталізаторів для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в якості компонентів системи очищення викидів. — РБК).

— Посилення екологічних норм в Китаї спровокувало зростання цін на вугілля та залізну руду, що на ринку дорогоцінних металів така тенденція є?

— Поки що ні, тому що Китай реалізує програму поліпшення охорони навколишнього середовища поступово. В першу чергу під удар потрапили головні забруднювачі: електростанції, спалюють низькоякісне вугілля, заводи по спікання залізної руди і маленькі алюмінієві заводи. Скоро Китай добереться і до автомобільних вихлопних газів, і до випалювання миш’яковистих золотих концентратів.

Ми в Polymetal вважаємо, що неприпустимо продовжувати ліниву монетизацію унікальних родовищ, відкритих в радянську епоху. Необхідно наші інженерні компетенції поєднати з довгостроковим баченням галузевих трендів і на цьому поєднанні створити вартість, заробити гроші. Граємо на випередження.

За кого вболівав Несис

«Я не такий вже завзятий уболівальник. Сходив тільки на матч нашої збірної з Єгиптом, хороша була гра — на наступний день голос сів. Деякі [працівники] у нас в офіс приходили в сльозах: Аргентина, мовляв, програла. Я ж не розумію, як можна всерйоз вболівати за іншу країну».

«Ми більше не полюємо на активи»

— Чи цікаві вам нові активи на ринку?

— Ми фокусуємося не на угодах з придбання, ми зосереджені на розвитку існуючих проектів зростання: Нежданинское, Прогноз, друга черга автоклава в Амурську та Викша. Більше не полюємо на активи так, як переслідували Кизил: протягом багатьох років зустрічалися з власниками, вели переговори, дивилися з різних кутів. Все більше займаємося площинної геологорозвідкою з використанням аэрогеофизики і вважаємо, що ймовірність відкрити нове родовище світового рівня вище, ніж шанс купити щось на ринку готових активів.

— Авантюристський підхід?

— Авантюра — це коли ви платите сотні мільйонів доларів за родовище, запаси якого були поставлені на держбаланс до сторіччя в. І. Леніна. А витратити $4 млн в рік на п’ять проектів аэрогеофизики — це не авантюра. Західні компанії займаються цим вже десять років, а в Росії ми прокидаємося тільки.

До теперішнього часу заділ, створений в Радянському Союзі, дозволяв або взагалі не займатися геологорозвідкою, а просто купувати близькі до готовності об’єкти, або бурити в безпосередній близькості від відомих родовищ. І тепер ця епоха закінчується, особливо в золоті. Однак якщо створити портфель довгострокових регіональних геологорозвідувальних проектів і встановити чіткі правила їх оцінки та відсіву, успіх рано чи пізно прийде.

— Ви чекаєте зростання цін на золото і срібло?

— Срібло суттєво недооцінено. З бурхливим зростанням сонячної електроенергетики, яка вийшла на друге місце за обсягами споживання срібла, попит на метал почав зростати, а виробництво скорочується. Вже в середньостроковій перспективі — на горизонті 12-18 місяців — я б поставив на зростання цін на срібло. А ось по золоту — незрозуміло. Воно занадто залежно від геополітичних подій, які непрогнозовані. Що там буде на Близькому Сході, в США — хто знає?

— Як ви ставитеся до криптовалютам, які прив’язані до золота?

— Я не розумію їх зміст. Навіщо биткоин потрібен, ясно: захотіли щось нелегальне вчинити в інтернеті, як без нього? Навіщо золото потрібно — теж зрозуміло: це подушка безпеки на випадок, якщо буде лихоманити світову фінансову систему. А ось навіщо криптовалюта на основі золота? Це як змішувати чорну ікру з медом. Окремо смачно і те і інше, але разом вже якась нісенітниця.

— Зачистка банківського сектора в Росії з боку ЦБ ускладнила залучення фінансування?

— Наші кредитні ставки останні три роки стабільно йдуть вниз, і ніяких наслідків з точки зору вартості і доступності фінансування ми не відчули. Однак потрібно розуміти, що Polymetal знаходиться в привілейованому положенні: велика сировинна компанія з якісним корпоративним управлінням і публічним статусом.

— В ході цієї зачистки під контроль ЦБ перейшла ФК «Відкриття», якій належить близько 7% Polymetal. Не плануєте викупляти цю частку?

— Навіщо? Нам все дуже подобається. Прекрасний акціонер: стабільний, фінансово стійкий, комунікабельний.

Брат-акціонер

«Ми з ним (найбільшим акціонером Polymetal Олександром Несісом. — РБК) однодумці і в бізнесі, і в житті, тому працювати дуже комфортно. В управлінні компанією він не бере участь, але час від часу обговорюємо стратегічні питання: наприклад, на що робити ставку — на придбання існуючих активів або пошук нових; залишатися в золоті або подивитися на інші сектори. Але найголовніші поради лежать в області людських відносин. Наприклад, якийсь глибоко професійний і шановний працівник напився, побився, потрапив у міліцію — ось що з ним робити?»