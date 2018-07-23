Детективи Національного антикорупційного бюро перевіряють дані про отримання донькою командувача Нацгвардії України Юрія Аллерова джипа і квартири. Відповідне рішення виніс Солом’янський райсуд Києва, інформує видання 368.media.

Так, детективи НАБУ почали розслідування за фактом незаконного рішення командувача Нацгвардією Аллерова обміняти 50 квартир площею понад 4 тис. кв. м і 30 паркомісць у житловому комплексі «Аристократ» на Печерську на 65 квартир в житловому комплексі «Оберіг», який знаходиться в декількох кілометрах від станції метро «Червоний хутір», які повинні були відійти військовим. За попередніми підрахунками, при такому обміні НГУ втратила понад 100 млн грн.

Після прийняття такого рішення Аллеровым його дочка Катерина Пустиннікова отримала у власність квартиру загальною площею 76 кв. м в ЖК «Нікітська Слобода», девелопером та інвестором якого є ТОВ «Укрбуд Девелопмент», яка також будує ЖК «Аристократ». «Цю квартиру Пустиннікова отримала на підставі договору про участь у Фонді фінансування будівництва. Крім того, вона отримала автомобіль марки Jeep Grand Cherokee 2015 року випуску на підставі договору з ПАТ «Українська автомобільна корпорація», – зазначає ЗМІ.

Детективи НАБУ просили суд надати доступ до документів «Української автомобільної корпорації», точніше інформації про вказаному договорі, на основі якого Пустиннікова отримала у власність автомобіль. Суддя задовольнив клопотання.

Раніше SKELET-info повідомляв, що бійці Нацгвардії охороняють «бурштинові» місця і самі ж їх копають.