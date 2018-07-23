Київський апеляційний господарський суд відмовився затвердити мирову угоду між «Черкасиобленерго» та підприємством «Азот», який передбачає розстрочку виплати боргу комбінату перед обленерго до 2025 року. Про це повідомили в прес-службі Фонду державного майна.

Зазначається, що суд прийняв відповідне рішення, так як на думку колегії суддів, така розстрочка унеможливить виплату заборгованості у встановлені строки.

Крім того, судом були проголошені вступна і резолютивна частини нових рішень по цих справах, якими частково задоволені позовні вимоги «Черкасиобленерго».

У Фонді нагадали, що раніше Господарський суд Черкаської області задовольнив позови «Черкасиобленерго» стягнути з «Азоту» близько 1,7 млрд грн заборгованості за поставлену електроенергію. Виплата заборгованості стала основою для подальшого апеляційного оскарження.

Зазначимо, черкаський «Азот» входить в холдингову компанію Ostchem, що входить у фінансово-промислову групу компаній Group DF Дмитра Фірташа.

Раніше повідомляв, що «Рівнеазот» Фірташа зобов’язали виплатити «Промінвестбанку» $45,9 млн заборгованості за кредитом і $1,2 млн прострочених відсотків.

Нагадаємо, підконтрольні Фірташу підприємства вивели «у тінь» понад 500 мільйонів гривень.

А в грудні Вищий земельний суд Відня відмовив у видачі Фірташа Іспанії.