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«Азот» Фірташа зобов’язали виплатити борг «Черкасиобленерго»

23.07.2018

Дмитро Фірташ

Київський апеляційний господарський суд відмовився затвердити мирову угоду між «Черкасиобленерго» та підприємством «Азот», який передбачає розстрочку виплати боргу комбінату перед обленерго до 2025 року. Про це повідомили в прес-службі Фонду державного майна.

Зазначається, що суд прийняв відповідне рішення, так як на думку колегії суддів, така розстрочка унеможливить виплату заборгованості у встановлені строки.

Крім того, судом були проголошені вступна і резолютивна частини нових рішень по цих справах, якими частково задоволені позовні вимоги «Черкасиобленерго».

У Фонді нагадали, що раніше Господарський суд Черкаської області задовольнив позови «Черкасиобленерго» стягнути з «Азоту» близько 1,7 млрд грн заборгованості за поставлену електроенергію. Виплата заборгованості стала основою для подальшого апеляційного оскарження.

Зазначимо, черкаський «Азот» входить в холдингову компанію Ostchem, що входить у фінансово-промислову групу компаній Group DF Дмитра Фірташа.

Раніше повідомляв, що «Рівнеазот» Фірташа зобов’язали виплатити «Промінвестбанку» $45,9 млн заборгованості за кредитом і $1,2 млн прострочених відсотків.

Нагадаємо, підконтрольні Фірташу підприємства вивели «у тінь» понад 500 мільйонів гривень.

А в грудні Вищий земельний суд Відня відмовив у видачі Фірташа Іспанії.

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