Бойовики атакували будівлю місцевого уряду.

У місті Ербіль в Іракському Курдистані троє озброєних бойовиків напали на будівлю адміністрації міста, передає Rudaw у понеділок, 23 липня. Всі терористи ліквідовані, штурм будівлі закінчений. Відомо про одного поліцейського і трьох співробітників спецслужб, поранених під час операції.

Один заручник загинув. За повідомленнями влади, нападники пов’язані з терористичною організацією «Ісламську державу».

Бойовики атакували будівлю місцевого уряду вранці. Не уточнюється, чим були озброєні нападники і висували вони якісь вимоги. Як зазначає Reuters, це найбільша в регіоні атака за останні роки.

На початку липня курдські воєнізовані формування за підтримки очолюваної США коаліції знищили головного фінансиста ІГ. У ході спільної операції вдалося ліквідувати трьох польових командирів угруповання.