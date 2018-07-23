Українцям не потрібні чемпіони, не потрібно їхати на дитяче “Євробачення”, населення не турбує той факт, що Україна в очах світової спільноти залишається “стремными мешканцями території між Європою і Ведмедями, які не поважають ні себе, ні інших”. Все, до чого прагнуть українці – скоріше сісти в маршрутку.

Таким емоційним думкою після перемоги українського боксера Олександра Усика над російським суперником Муратом Гассиевым в Москві на особистій сторінці в Facebook поділився співак і музикант Дмитро Шуров (Ріапобой).

“Мене бомбить. Я побачив у стрічці людей, невдоволених чимось у зв’язку з поєдинком Саші Усика – трансляціями, його словами, поведінкою… Як же замахали ці вічно смердючі ганчірки. Ви усвідомлюєте, що нинішній імідж України у світі – стрьомні жителі території між Європою і Ведмедями, які не поважають ні себе, ні інших? Які запросто зріжуть будь-який кут і свою країну розпродадуть, як старий непотрібний чайник?” – обурився артист.

Як зазначив музикант, за подібним докорами і розпалюванням скандалів стоять “виросли при совку лже-патріоти”.

**Ахали лабораторні амеби, не відрізняють слова від справ. Ви, лже-патріоти-хамелеони, які виросли при совку або в 90-е, взагалі щось своє у житті створили, крім хаосу? Назвіть мені ще одну націю, яка, отримавши абсолютного чемпіона від імені своєї країни, буде ще щось від нього вимагати, замість того, щоб ВСІ для нього зробити, що він захоче, назвати його іменем вулиці та школи?” – продовжив він.

“Зараз стільки крутого відбувається, але скільки ж раніше гівна в головах. Вам не потрібні чемпіони. Вам не потрібно їхати на дитяче “Євробачення”. Вам ні хріна не потрібно, ви хочете швидше сісти в маршрутку. Найкрутіше, що я вчора побачив, були його сльози (Усика – Ред.). Я знаю, що ми з вами частина цих сліз, бо він ТАМ представляв нас, розуміючи, що цій країні свої герої, як і раніше не потрібні”, – підсумував Шуров.

Менш ніж за добу пост Шурова зібрав понад 2 тис. лайків. Позицію співака підтримали в коментарях.