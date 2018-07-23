Білоруські військові інспектори перевірять одну з військових частин Збройних сил України протягом 24 – 27 липня.

Інспекційна група військових Білорусі проведе перевірку на території України і відвідає одну з військових частин Збройних сил. Про це в понеділок, 23 липня, повідомляє прес-служба міністерства оборони сусідньої республіки.

“З 24 по 27 липня в рамках угоди між урядом Республіки Білорусь і Кабінетом Міністрів України про додаткові заходи довіри і безпеки інспекційна група проведе інспекцію зазначеного району на території України і відвідає одну з військових частин”, – говориться в повідомленні Міноборони.

За інформацією відомства, метою інспекції є підтвердження відсутності в зазначеному районі військової діяльності, що підлягає попереднім повідомленням відповідно до положень Віденського документа 2011 року.

“У ході відвідування буде оцінена інформація, представлена Україною державам-учасникам ОБСЄ в рамках Віденського документу 2011 року, з особового складу, основних систем озброєння і військової техніки відвідуваною військової частини”, – зазначили в міністерстві.

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