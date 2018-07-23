Міністр енергетики РФ Олександр Новак в кулуарах наради з енергетиками в Хабаровську поділився важливою інформацією: з 1 січня 2019 року може з’явитися і заробити нова організація країн-експортерів нафти на базі ОПЕК+. «Будемо обговорювати це на міністерській зустрічі», — уточнив він. За його словами, ще не вирішено, яку назву отримає нове об’єднання, як і те, де буде розміщуватися його штаб-квартира. Ці питання учасники опрацюють окремо.

У цьому зв’язку з’явилися навіть публікації, мовляв, Росія створює новий ОПЕК. Між тим, багато експертів упевнені, що не варто поспішати з висновками, хоча і визнають факт позитивного впливу союзу Москви і Ер-Ріяда на стабілізацію нафтового ринку на нинішньому рівні, комфортному для нафтовидобувних країн.

На тлі цих новин Конгрес США розглядає можливість прийняття норми, яка забороняє будь-які змови країн-експортерів нафти. На сайті Палати представників зареєстрована законодавча ініціатива «Про внесення змін в антимонопольний закон Шермана про незаконність створення нафтовидобувних і експортних картелів». Документ отримав назву NOPEC — «No OPEC», тобто «Немає ОПЕК».

Законопроект NOPEC минулого місяця вже отримав стовідсоткове схвалення Конгресу юристів. У теж час в Сенаті запропонували ще раз «домовитися з ОПЕК по-хорошому». Мовляв, якщо саудити і підконтрольні їм країни Перської затоки прислухаються до рекомендацій Вашингтона, то з нафтовим антикартельным законом американці почекають.

Сполучені Штати хочуть від ОПЕК різкого зниження цін на нафту — до $35 — $40 за барель, не приховують ініціатори NOPEC. «Нафта подорожчала з минулого літа більш ніж на 60%, штовхаючи наверх ціну бензину до $ 3 за галон (приблизно 80 центів за літр — авт.), — заявив конгресмен Брайан Гріффіт від Республіканської партії США. — Це неприпустимо».

З іншого боку, для американців ОПЕК завжди був політичним механізмом тиску на країни, які критично залежні від кон’юнктури нафтового ринку. За виключення низки історичних інцидентів Ер-Ріяд і його васали завжди раболепно слухалися Вашингтон.

До речі, в 1973 році, коли всі арабські країни заявили, що вони не будуть поставляти нафту Америці і її союзникам за підтримку Ізраїлю у війні Судного дня, Конгрес США зробив першу спробу використовувати антимонопольне законодавство щодо нафтового картелю.

Але тоді юридичний комітет Палати представників виступив різко проти цієї ідеї, заявивши, що «примус до виконання американського законодавства іншою державою може не дати результату».

Сьогодні ж Джейсон Бордофф, директор Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету, стверджує, що заокеанське правосуддя буде буквально штампувати вироки проти експортерів нафти. «Якщо з’явиться білль NOPEC, буде потрібно час, щоб виграти в судах всі справи проти ОПЕК», — вважає він. Правда, відбудеться це не моментально, але американські споживачі достатньо швидко відчують поліпшення на внутрішньому паливному ринку.

Що цікаво: подібні законопроекти вносилися в Конгрес за правління Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами, але обидва лідера Америки не підписали їх, як таких, що суперечать політиці глобалізму. За великим рахунком, колишні адміністрацій США влаштовували фінансові ігри з цінами на нафту. Втім, варто було 44-го президента зробити дзвінок в Ер-Ріяд в 2014 році, вартість бареля полетіла вниз.

Як пише американське видання Foreign Policy, «Він (Трамп) підтримує зусилля Конгресу щодо зміни законодавства з метою поставити ОПЕК в антимонопольне перехрестя». Більш того, в останні два місяці президент регулярно пише в Twitter пости проти картелю експортерів нафти, піднімає, на його думку, ціни на бензин.

Крім того, американці не приховують, що білль NOPEC, якщо буде прийнятий, стане корисним інструментом тиску, коли дипломатія Держдепу терпить невдачі. Про це сказав Девід Голдвін, колишній високопоставлений співробітник Державного департаменту з питань енергетики. Нова юридична можливість для Сполучених Штатів не означає, що уряд США буде в наручниках возити чиновників КСА та інших країн зали американських судів. Прихильники закону тільки підвищують планку загроз, щоб змусити ОПЕК більш чуйно реагувати на побажання Вашингтона», — пише Голдвін.

Власне, Вашингтон не приховує, що не без окрику американців Саудівська Аравія спільно з ОПЕК зовсім нещодавно збільшила видобуток на 1 млн. барелів на день. Крім того, КСА дала тверду обіцянку наростити ще нафтовидобуток в цьому році, задіявши всі резерви. Цікаво інше: заокеанські експерти знають, що нинішні виробничі потужності більшості країн експортерів нафти мають межу видобутку, тим не менш, вони впевнені, що юридичні норми США в будь-якому випадку зроблять знижується тиск на барель.

Якщо дивитися правді в очі, тільки Штати будуть вирішувати долю нової структури ОПЕК, незважаючи на заяви міністра енергетики РФ Новака. Якщо ініціатива NOPEC стане обов’язковим для виконання актом, то ситуативні союзники — Москва і Ер-Ріяд — відразу ж опиняться супротивниками нової нафтової війни, розв’язаної Вашингтоном.