Польовий командир був ліквідований у місті Шейх Зувейд.

Терористичне угрупування “Ісламська держава” повідомила про загибель польового командира Абу Джафара аль-Макдісі, який був одним з лідерів “Вилайят Сінай”, єгипетського відділення ІГ.

“Брат Абу Джафар аль-Макдісі, нехай прийме його Аллах, приєднався до каравану шахідів”, – повідомило новинне агентство джихадистів “Амак”. Згідно з повідомленням, бойовик загинув у бою з урядовими військами в липні, але точна дата загибелі не повідомляється.

Згідно прес-службі збройних сил Єгипту, польовий командир був ліквідований у місті Шейх Зувейд, розташованому на північному сході Синайського півострова, недалеко від кордону з сектором Гази.

Контртерористична операція на Синаї була розпочата влітку 2013 року, незабаром після скинення генерала-ісламіста Мухаммеда Мурсі. У лютому нинішнього року вона переходить в більш інтенсивну фазу, названу “Синай-2018”.

Однак, незважаючи на залучення тисяч військовослужбовців, владі Єгипту не вдається знищити “Вилайят Сінай”. Угруповання активно діє не тільки на півострові, але і в глибині території краю.