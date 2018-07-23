Український боксер Олександр Усик планує відпочити в рідному для себе Сімферополі після перемоги над росіянином Муратом Гассиевым у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). Про це повідомляє .

«Я не бачив своїх дітей два місяці. Вони зараз перебувають у бабусі в Сімферополі. Природно, я поїду в Київ, зберу речі і швиденько відправлюся до дітей. (…) Я дуже скучив за своїми дітьми. Природно, хочу поїхати і побачити, обійняти, побалуватися», — розповів боксер.

Усик здобув перемогу над Гассиевым у фіналі WBSS одноголосним рішенням суддів. Українець став володарем чотирьох чемпіонських поясів за версіями Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Всесвітньої боксерської ради (WBC).

У січні 2018 року Усик різко відреагував на питання про мету його поїздки в Крим. Спортсмен назвав таке ставлення преси «собачим». Він зазначив, що народився в Сімферополі і не забуває своє коріння.