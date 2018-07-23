Трамп чудово порозумівся з Путіним.

Президент США Дональд Трамп заявив, що на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним не робив поступок йому ні в чому.

“Коли ви чуєте, як негативно фейкових новинах говорять про мою зустріч з президентом Путіним, що я в усьому йому поступився, пам’ятайте, що я не зробив жодної поступки, ми просто говорили про майбутні вигоди для обох країн”, – заявив Трамп.

Він додав, що чудово порозумівся з Путіним.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп, який минулого тижня кілька разів підтверджував існування спроб Росії втрутитися у вибори 2016 року, в черговий раз назвав змова своєї кампанії з росіянами вигадкою.