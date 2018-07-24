При позитивному рішенні Росія може втрутитися ще одну війну.

Голова Верховного політичного ради хуситов, шиїтських повстанців в Ємені, Махді Аль-Машат направив телеграму президенту Росії Володимиру Путіну з проханням сприяти припиненню громадянської війни на території країни.

Аль-Машат попросив Росію використовувати свій міжнародний вплив для припинення агресії і зняття блокади (мається на увазі повітряна і морська блокада Ємену, введена коаліцією сунітських держав — прим. ред.). Він також закликав Путіна забезпечити безпеку і стабільність в країні.

У понеділок, 23 липня, стало відомо, що єменські повстанці-хуситы надіслали листа владі Франції з проханням втрутитися у війну. Вони закликали президента Франції Еммануеля Макрона зіграти важливу, помітну політичну роль у встановленні миру».

Хуситы, що воюють з коаліцією сунітських держав, в основному монархій Перської затоки, незважаючи на довгі успіхи виявилися на межі поразки після початку 13 червня операції «Золота перемога» міжнародної ісламської коаліцією. Тоді був захоплений стратегічно важливий портове місто Ходейд на Червоному морі, утримуваний хуситским рухом «Ансар Аллах».

Громадянська війна в Ємені йде з 2014 року. Одна з воюючих сторін — це бойове крило хуситов (шиїтський рух «Ансар Аллах») і лояльна колишньому керівництву країни частину армії, інша — війська вигнаного ними сунітського президента Абд Раббо Мансура Хаді і очолювана Саудівською Аравією коаліція.