Результатом спецоперації стало затримання 43 осіб.

Правоохоронці Туреччині заарештували 43 передбачуваних бойовиків терористичної угруповання “Ісламська держава” (ИГИЛ) в ході операцій в Стамбулі.

Поліцейські завдяки грамотним та оперативним діям проводили затримання в декількох районах Стамбула одночасно. Разом з тим працівники правоохороних органів перевірили 15 адрес міста, де могли знаходиться зловмисники.

Як зазначили правоохоронці, бойовики входили в соцмережах груп, пов’язаних з ИГИЛ і контактували з бойовиками з їх допомогою. Згідно заявам турецьких властей, Анкара за останні роки затримала 5000 передбачуваних членів ИГИЛ і депортувала 3290 іноземних бойовиків з 95 країн.

При цьому у в’їзді в країну було відмовлено 38269 людям. Нагадаємо, як повідомляв раніше “УРА-Інформ”, в столиці Сомалі Могадиш смертник на автомобілі несвоєчасно активував детонатор і підірвався на вибухівці з “товаришами”.

За попередньою версією правоохоронців, смертник встановив саморобний вибуховий пристрій в автомобілі, який повинен був підірвати, коли направить машину на натовп людей.