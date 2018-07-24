Стрілянину влаштував 29-річний місцевий житель Фейсал Хусейн.



Поліцейські провели обшук в його будинку.

У Канаді встановили, що нападником, який розстріляв 15 людей в Торонто, виявився 29-річний місцевий житель Фейсал Хусейн. Про це в понеділок, 23 липня, повідомили в Службі спецрозслідувань Онтаріо.

Сім’я Хусейна визнала, що Фейсал мав серйозні психічні проблеми.

За даними ЗМІ, в поліції досі немає єдиного мотиву вчинку Хусейна Фейсала. Там намагаються зібрати якомога більше свідчень і доказів.

В понеділок поліцейські провели обшук в особистому будинку стріляв.