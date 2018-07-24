Скандально відома екс-народний депутат від фракції “Свобода” Ірина Фаріон звинуватила російськомовних українців в тому, що вони продовжують використовувати мову окупанта, який був принесений в їх рідну країну на багнетах кілька століть тому



Крім того, вона висловила переконання в тому, що Україна не стане сильною державою до тих пір, поки її громадяни не навчаться дотримуватися законів, в тому числі, що стосуються державної мови. Свою точку зору Фаріон висловила в ефірі програми “Рандеву” на “5 каналі”.

В якості прикладу вона поставила українцям американську армію, де ніхто з бійців навіть не допускає ймовірності незнання англійської мови, незважаючи на той історичний факт, що населення США не є корінним народом.

“А у нас якась історія? У нас звідки взялася російська мова? Російська мова принесений в Україну на багнетах! Перші російські залоги — це 1658 рік, за часів Івана Виговського. Перше слово російською мовою в Галичині прозвучало в часи Першої світової війни. Тобто, російська мова — це мова окупанта. Ці люди що, цього не розуміють?!” — обурилася Фаріон