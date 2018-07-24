Глава іранського МЗС написав американському президентові, що “раніше загрози США були хоч більш цивілізованими”.



У керівництві Ірану відмахнулися від загроз президента США Дональда Трампа та порадили йому “бути обережнішими”. З такою пропозицією на адресу геополітичного супротивника виступив у Twitter іранський міністр закордонних справ Джавад Зариф.

“Не вражені: кілька місяців тому світ чув ще більш різкі, але порожні погрози”, – пише він Трампу.

За словами Заріфа, іранці “чують такі загрози вже 40 років”. При цьому міністр підчепив президента США тим, що назвав минулі загрози “більш цивілізованими”.

“Ми існуємо тисячоліття і бачили, як рушаться імперії, в тому числі і наша власна, яка протрималася довше, ніж деякі країни. Будь обережний!”, – передражнив Трампа міністр.

23 липня Трамп застеріг іранського колегу Хассана Рухани: “Не погрожуй США знову або ти зустрінешся з наслідками, від яких в історії страждали небагато”.