Влада Греції ввели режим надзвичайного стану в районі Афін і запросили допомогу Євросоюзу.



В результаті сильних пожеж у Греції загинули не менше 50 осіб, понад 100 людей постраждали, повідомила влада країни у вівторок, 24 липня.

Багато з постраждалих перебувають у критичному стані, зазначив офіційний представник кабінету міністрів Греції Дімітріс Дзанакопулос.

Також багато людей вважаються зниклими без вести. Берегова охорона шукає групу з десяти туристів з Данії, які намагалися сховатися від пожежі на човні в цьому районі. Про них поки нічого не відомо.

Ситуація з лісовими пожежами вийшла з-під контролю, заявив грецький прем’єр-міністр Алексіс Ціпрас. Пожежі вирують зараз з трьох сторін від Афін: в районі прибережного курортного міста Кинета, а також біля міст Рафіна, Пикерми, Мати, Неос Вутзас і на схилах гори Пендель. Влада Греції ввели у цих районах режим надзвичайного стану.

Зараз пожежі гасять понад 600 пожежних на більш ніж 300 пожежних машинах. З вогнем впоратися складно із-за сильного вітру. Греція попросила допомогу в гасінні пожеж у Євросоюзу.

Багато вважаються зниклими без вести. Берегова охорона шукає групу з десяти туристів з Данії, які намагалися сховатися від пожежі на човні в цьому районі. Про них поки нічого не відомо.