В Україні в червні в порівнянні з останнім місяцем весни подорожчали 14 найменувань (45%) соціального асортименту продуктів. Про це повідомив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на дані Держстатистики.

Так, у перший літній місяць подорожчали чотири найменування хліба, пшеничне борошно, ячна крупа, пшоно (2,5%), риба, масло, соняшникова олія, цибуля (18%), буряк (23%), морква (68%) і картопля (16%).

Менше всіх у відсотковому співвідношенні подорожчали яйця (10%), капуста (6%), яблука (3%), гречка, сир сметана сало та цукор — на 1%.

У той же час ціни знизилися на 12 продуктів, а це 39% найменувань, що підлягають державному моніторингу. «Це рис, гречка, свинина, варена ковбаса, молоко, сири, сметана, яйця, сало, яблука, капуста і цукор», — додав Дорошенко.

Нещодавно повідомляв з посиланням на дані Держстатистики, що в Україні споживчі ціни в червні в порівнянні з попереднім місяцем не змінилися, але з початку року зросли на 4,4%. Крім того, зростання споживчих цін в червні сповільнилося до 9,9% до 11,7% за підсумками травня.

Нагадаємо, українці почали менше витрачати на продукти. Крім того, рівень бідності в Україні впав до рівня 2012 року.