Погань в керівництво Бюро протягли Аваков, Порошенко і Пашинський.

Зовнішня комісія поряд з незаплямованими представниками різних політико-правоохоронних груп рекомендувала та багатьох осіб з сумнівною репутацією.

Минулої середи, 19 липня, зовнішня конкурсна комісія з обрання керівництва Державного бюро розслідувань нарешті визначилася з іменами семи керівників територіальних управлінь, трьох слідчих управлінь в центральному апараті ДБР, а також управлінь оперативних розробок, оперативно-технічних заходів, забезпечення діяльності, інформаційно-аналітичної розвідки, режимно-секретної роботи, відділу роботи з громадськістю та ЗМІ і т. п.

Загалом обрані 27 кандидатів на відповідні посади, рекомендованих директору ДБР Роману Трубі на затвердження відповідним рішенням.

Нагадаємо, що згадана комісія складається з представників Верховної Ради, Кабінету міністрів і президента, які делегували туди по три представника. Хоча фактично — це особи з оточення двох найпотужніших політичних сил — Блоку Петра Порошенка і «Народного фронту». Як пам’ятаємо, спочатку, в листопаді 2017 року, був обраний директор бюро і два його заступника, а цього тижня вже визначилися з керівниками всіх управлінь в центральному апараті ДБР та головами відокремлених територіальних підрозділів.

Експерти двох громадських організацій — Statewatch і Автомайдана — пильно стежили за конкурсом і вже не раз публікували викривальні матеріали про кандидатів на посади керівників середньої ланки. В цей раз подаємо лише фактаж у форматі: посаду, хто обраний і який репутаційний шлейф за цією особою. За кожну посаду боролися не на життя, а на смерть групи Авакова — Купранца, Демчины — Грановського, Пашинського. Саме згадані політико-правоохоронні «гравці» розподілили між собою посади.

Іноді групи впливу, як і кандидати, які йшли ва-банк. Наприклад, активісти до останнього думали, що буде обраний одіозний суддя Євген Аблов, якого ще називають «суддею Майдану», оскільки він, щоб медійно засвітитися, напередодні обрання керівництва ДБР навіть прийшов на засідання Ради громадського контролю. Однак це не допомогло, його не обрали.

У день голосування автор цього тексту в блозі на «Українській правді» спрогнозував: хоча провладні чини за добу «вкинули» в медіапростір список тих, кого повинні обрати, цей перелік повністю не реалізується. Тому що паралельно були запущені ще два переліку — «альтернативні». А правда, як кажуть, найчастіше десь посередині. Мало хто міг припустити, що заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва Євген Аблов, представник Нацполиции Дмитро Руденко, якого пов’язують з фальсифікацією справи проти трагічно загиблого активіста Дмитра Гройсмана, або одіозний екс-митник Володимир Орлов не чим іншим, як «тепловими пастками». Поясню: такий трюк виконують літаки і вертольоти для протидії ракет з інфрачервоною головкою самонаведення, фактично створюючи фейковую мета для ракет супротивника.

Саме таким шляхом пішли так звані провладні еліти. Спочатку «вкинули» список з кандидатами, на яких ніде «пробу ставити». А потім завели в бюро потрібних собі, однак менш публічно заплямованих осіб. Звісно, не усі групи впливу задоволені остаточним списком. До речі, директор ДБР Роман Труба вже звернувся з проханням до громадськості і «ручного» Раді громадського контролю перевірити на добропорядність рекомендованих кандидатів, підкресливши важливість результатів спецперевірки.

Шкода, що керівник бюро на рівному місці знову вдається до маніпуляцій. По-перше, справжня громадськість (Statewatch і Автомайдан) вже давно передала висновку про кандидатів на керівні посади середньої ланки і в комісії, і в ГБР. По-друге, звернення до «ручного» СІК при ДБР точно не додає репутації бюро як органу правопорядку. По-третє, дуже малоймовірно, що спецперевірка дасть певні результати, тому що більшість з кандидатів є представниками органів правопорядку, а значить, і так перевіряються на постійній основі. Єдиною метою, в такому випадку, є спроба «збити» окремих правоохоронців, запустити з часом повторний конкурс і призначити лояльних осіб.

Однак на сьогоднішній день повинні визнати, що зовнішня комісія поряд з незаплямованими представниками різних політико-правоохоронних груп рекомендувала та багатьох осіб з сумнівною репутацією. За нашими підрахунками, таких близько половини кандидатів.

Далі коротко підсумуємо вибір комісії, яка була повністю підконтрольна БПП і «Народного фронту».

Перше слідче управління центрального аппаратавозглавил заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполиции Євген Шевцов. Щодо нього з’ясовано наступне: безпрецедентна кількість нерухомості, готівкових коштів, цінного рухомого майна (годинник Rolex, дорогу рушницю Merkel Jagd – und Sportwaffen Gmbh), а також наявність корпоративних прав у його дружини Олени Шевцової (Дегрик). До речі, вона у свій час перебувала в близьких стосунках з екс-керівником ГФС Романом Насировым і нині керує «широко відомими» в певних колах компаніями на кшталт «Леогейминг».

Друге слідче управління очолив Олександр Туру, який працює начальником Ірпінського відділення Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області. Його пов’язують зі скандалом у зв’язку з несплатою до бюджету коштів у Василькові (Київська область). Є питання і щодо переліку його майна.

Третє слідче управління очолив Артем Бугаєць, який є керівником слідчого відділу управління з особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правової співпраці ГПУ. На нього накладали дисциплінарні стягнення за роботу в органах прокуратури, а також виникали питання з боку активістів.

Керівником управління інформаційно-аналітичної розвідки став представник Національної поліції Роман Білоус.

На Управління оперативних розробок зайде Володимир Криволапов, у якого ідентифіковані дорогі швейцарські годинники (Breitling, Zenith, Louis Erard), користування Volkswagen Touareg (2014 р. в.), а також велика кількість готівкових коштів.

Управління супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань очолить Сергій Житник. Зараз він працює в Нацполиции, де його робота пов’язана з аграрним сектором і сферою земельних відносин. Цікаво, що в 2015 році Житник подарував своїй дружині квартиру площею 90,7 кв. м за 1,15 млн гривень.

Новий потенційний керівник управління внутрішнього контролю — Богдан Чобіток. Джерела стверджують, що він пройшов за квотою начальника Головного управління «К» Служби безпеки України Павла Демчины та його заступника Василя Пісного. Раніше Чобіток тривалий час працював в СБУ і має вельми неоднозначну репутацію серед правоохоронців та експертного середовища.

Керівником управління забезпечення діяльності стане Василь Титарчук, дружина якого непогано заробляє на підприємницьку діяльність (майже 1 млн грн на рік).

Управління кадрової роботи та державної службывозглавит екс-голова Житомирської обласної ради Віталій Француз, у якого є не тільки три квартири в Житомирі, але і значну кількість коштів на банківських рахунках (близько 1,5 млн грн) і готівки (102 тис. дол. США).

Керівником управління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій стане Андрій Багров, що працює в Нацполиции.

Управління оперативного забезпечення і оперативно-технічних заходів перейде під крило Олександра Яковлєва.

Посаду керівника управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності — головного бухгалтера отримає Денис Луцик.

Керівник управління правового забезпечення — Оксана Пащенко. Вона є заступницею директора департаменту Державної кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції. Володіє будинком і земельною ділянкою в с. Червоне Перше в Обухівському районі Київської області, недешевими позашляховиками (Toyota Land Cruiser Prado, Lexus LX), а також має 5 млн грн на банківських рахунках.

Керівник управління режимно-секретної роботи та захисту інформації — Алла Костюкова. Досі працювала заступницею начальника відділу в Національній академії СБУ.

Керівником управління спеціального призначення став Андрій Калашник.

Новий начальник відділу внутрішнього аудиту — представник СБУ Петро Божевский.

Відділ організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення очолить Олександр Коваль.

Відділ роботи з громадськістю та ЗМІ довірили Мар’яні Гаєвській-Ковбасюк. Зараз вона є начальницею відділу моніторингу та аналітики управління зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури. До речі, внутрішня комісія № 1, яка відбирає слідчих і державних службовців для центрального апарату, «забракувала» Гаевскую-Ковбасюк на посаду головного спеціаліста у відповідному структурному підрозділі. Справа в тому, що кандидат елементарно не змогла пояснити законність джерел походження коштів, на які було придбано безліч дорогої нерухомості, а також люксовий позашляховик Toyota Land Cruiser 200, куплений у 2012 році її новим чоловіком — екс-прокурором Львівщини.

Головними спеціалістами відділу проведення перевірок щодо застосування поліграфа управлінням внутрішнього контролястанут Ярослав Денисенко, який забув вказати власне житло в деклараціях за 2015 і 2016 роки, а також Дмитро Шишкар.

І наостанок — про директорів територіальних управлінь у регіонах.

Представник Департаменту захисту економіки Нацполиции Руслан Марчук очолить підрозділ в Києві. В Краматорськ поїде адвокат Артем Матвєєв, який також забув вказати в деклараціях за попередні роки своє нерухоме майно. Керівник Радехівської місцевої прокуратури Львівської області Микола Друзюк не дуже змінить своє місцеперебування, тому що очолить територіальне управління в місті Львові. До речі, його дружина є суддею Львівського апеляційного господарського суду.

Заступник начальника управління представництва інтересів громадянина і держави в прокуратурі Запорізької області Денис Керман очолить регіональний підрозділ ДБР в Мелітополі. Представник Генпрокуратури Олег Денега переїде в територіальне управління в Миколаєві. Заступник начальника Головного управління Нацполиции у Полтавській області Володимир Тимошко буде керувати відділенням бюро в Полтаві. Заступник начальника одного з відділів Офісу великих платників податків ГФС Сергій Палатов очолить територіальне управління в Хмельницькому.

Як бачимо, так звані провладні еліти змогли зіграти свою партію, хоча і «здали» (швидше навмисно, ніж вимушене) кілька «козирів», а саме: Євгена Аблова, Дмитра Руденка і Володимира Орлова. Очевидно, існує певна стурбованість з приводу кандидатур Євгена Шевцова, Богдана Чобітка та Артема Бугайця. І саме тому громадськість і міжнародні партнери повинні тільки посилювати свої позиції в контролі роботи новоствореного Державного бюро розслідувань. Інакше можемо навіть не сподіватися на незаангажоване розслідування кримінальних проваджень цим органом правопорядку.