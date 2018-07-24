Протягом восьмої сесії (лютий — липень 2018 року) 53 народних депутати пропустили 90% голосувань Верховної Ради. Як повідомили в Комітеті виборців України, всього протягом восьмої сесії було проведено 72 пленарних засідання, в ході яких відбулося 2239 голосувань.

Більшість прогульників — члени групи «Відродження» (11 нардепів), «Опозиційного блоку» (15) і «Воля народу» (10).

За даними КВУ, жодного разу за сесію не голосували п’ять парламентаріїв (не було натиснуто «за», «проти» або «утримався»), а саме: Євген Бакулін, Дмитро Ярош, В’ячеслав Костянтинівський, Олександр Онищенко та Сергій Клюєв.

Також серед топ-10 депутатів, які не голосували, Костянтин Жеваго (прийняв участь в 0,36% голосувань), Євген Мураєв (0,54%), Віталій Чепинога (0,63%), Вадим Рабинович (1,3%), Юхим Звягільський (1,34%).

Крім того, практично не голосували Дмитро Добкін (прийняв участь у 4,2% голосувань), Сергій Ківалов (4,78%), Віталій Хомутинник (5,18%), Роман Зварич (6,93%), Наталія Королевська (7,82%), Олесь Довгий (9,42%), Нестор Шуфрич (9,6%), Михайло Поплавський (9,6%).

У той же час окремі парламентарі прийняли участь майже у всіх голосуваннях ВР Іван Спориш (99,82%), Михайло Бондар (99,42%) і Віктор Пинзеник (99,29%).

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що соглавы фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко та Олександр Вілкул, а також голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко пропустили більше 90% голосувань липня у Верховній Раді.

Крім того бщественное рух «Чесно» опублікувало рейтинг «кнопкодавів»Верховної Ради восьмого скликання – за три роки голосували за себе і за сусіда 102 народних обранця, порушивши основний закон 321 разів.