Жителі нетрів у столиці Кенії рано вранці спостерігали за знесенням їх будинків.



В нетрях столиці Кенії Найробі бульдозери знесли будинки майже 30 тисяч осіб. На місці їх жител буде побудована дорога.

Згідно з повідомленням, робітники приїхали на расвете. Місцевим жителям нічого не залишалося, крім як спостерігати за розчисткою території.

“Жителі оскаржували знесення в суді, але програли, коли суддя виніс рішення про подвійний проїжджої частини, яка, за словами влади, полегшить рух на заході міста”, – йдеться в повідомленні.

Також влада заявили, що люди проживали в цій місцевості незаконно.

Лист з попередженням жителі отримали за день тижня до знесення їхніх будинків.