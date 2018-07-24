Жителі нетрів у столиці Кенії рано вранці спостерігали за знесенням їх будинків.
В нетрях столиці Кенії Найробі бульдозери знесли будинки майже 30 тисяч осіб. На місці їх жител буде побудована дорога.
Згідно з повідомленням, робітники приїхали на расвете. Місцевим жителям нічого не залишалося, крім як спостерігати за розчисткою території.
“Жителі оскаржували знесення в суді, але програли, коли суддя виніс рішення про подвійний проїжджої частини, яка, за словами влади, полегшить рух на заході міста”, – йдеться в повідомленні.
Також влада заявили, що люди проживали в цій місцевості незаконно.
Лист з попередженням жителі отримали за день тижня до знесення їхніх будинків.