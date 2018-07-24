ТОВ «ВМ Трейдинг» виграло тендер філії «Укрзалізниці» на постачання скріплень на 253,33 млн грн. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

За умовами тендеру, компанія з Городка Львівської області повинна до кінця року поставити 1,44 млн комплектів рейкових скріплень за 176 грн за штуку.

«Це 10% нижче очікуваної ціни тендеру, і повністю відповідає торішньою ціною, за якою філія купив кріплення у групи братів-нардепів від БПП Богдана та Ярослава Дубневичів», – зазначає ЗМІ.

Скріплення справлять на ТОВ НВП «Корпорація КРТ» братів Дубневичів. Гарантійний термін експлуатації складає три роки або 100 млн т пропущеного вантажу, а строк зберігання — півтора року з поставки.

«Фірма «ВМ Трейдінг» зареєстрована на Михайла Врублевського в кінці 2016 року в місті Городок Львівської обл. по вул. Комарновская, 66. Також Врублевський керує ТОВ «Експозиція» Андрія Бохенко, яка прописана за тією ж адресою — разом з ТОВ «Квадрохим», співвласницею якого є Наталія Дубневич, дружина Ярослава Дубневича, і Тетяна Дубневич, дружина Богдана Дубневича», – дізналися журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв детективи НАБУ отримали доступ до руху грошей на рахунках Дубневичів. Перевірку проведуть в рамках розслідування кримінального провадження про можливе розкрадання понад 300 мільйонів кубометрів природного газу НАК «Нафтогаз Україна» на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.

Нагадаємо, також, що брати Дубневичи увійшли в п’ятірку найбагатших нардепів.