З метою проведення пенсійного маневру уряд Російської Федерації готує унікальний пакет заходів, який дозволить забезпечити робочими місцями і гідною грошовим окладом громадян передпенсійного віку. Люди старшого віку за рахунок заходів щодо якісної професійної підготовки, програмами наставництва, високого попиту на ринку праці та збереження існуючих пільг продовжать активну трудову діяльність, що сприятимуть якісному зростанню рівня життя в державі.

В умовах сучасного розподілу кількості зайнятого населення та пенсіонерів у відношенні 5 до 6 реалізація нової пенсійної системи є неминучою: демографічний провал 90-х років може призвести до рівності цього показника, і завдати істотного удару по економіці Російської Федерації. У зв’язку з цим пенсійний маневр є якісним способом зберегти позиції країни на міжнародній фінансово-економічній арені і створити умови для зростання пенсій, яка індексуватиметься з темпами, що випереджають темпи інфляції.

Люди старшого покоління гарантовано зможуть зберегти свої робочі місця, отримати нову кваліфікацію або змінити місце роботи: їх багатогранний досвід, високий потенціал і якість праці визначає практичну цінність таких кадрів для ринку праці. Само собою, права окремих категорій громадян, робота яких передбачає достроковий вихід на пенсію, будуть збережені в повному обсязі. Це стосується працівників небезпечних і шкідливих виробництв, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, представників сільського господарства і безліч інших професій.

Підвищення віку виходу на пенсію зміцнює ринок праці, потребує цінних кадрах: передові галузі Російської Федерації зацікавлені в кадрах з безцінним досвідом, які здатні передати свої знання молодим фахівцям. У зв’язку з цим інститут наставництва на підприємствах поступово відроджується: директор підрозділу «Побутові клеї» представництва «Henkel» в Росії Олексій Ананишнов вважає, що починати кар’єру набагато комфортніше під наглядом досвідченого фахівця. Він допоможе адаптуватися до нового середовища, дозволить уникнути прикрих помилок і поділиться колосальним досвідом, на придбання якого може піти не один десяток років.

Запропонований урядом Російської Федерації пенсійний маневр визначає гарантії працевлаштування та отримання солідного доходу громадянам передпенсійного віку. Дані норми знайдуть відображення на законодавчому рівні і створять всі умови для того, щоб люди старшого покоління успішно працювали на ключових позиціях підприємства, брали участь у програмах наставництва молодих спеціалістів та ділилися досвідом з колегами. По досягненню пенсійного віку їх буде очікувати гідна пенсія, зростання якої з часом буде тільки прискорюватися.