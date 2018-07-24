

У Франції апскертинг — фотографування дівчат під спідницями без їх відома в громадських місцях — визнали злочином.



Це стало частиною законопроекту про сексуальне насильство, який нещодавно представили на розгляд Сенату. Тепер винні будуть піддаватися тюремного ув’язнення строком на один рік і штрафу в розмірі до 15 тисяч євро. В залежності від серйозності злочину строк може бути збільшений до двох років позбавлення волі, а штраф — до 30 тисяч євро.

В середині червня цього року у Великобританії депутат-консерватор Крістофер Чоп заблокував прийняття закону, що забороняє апскертинг.

Депутат публічно ніяк не прокоментував своє рішення. За словами ініціатора закону Джини Мартін, Чоп голосував проти тому, що закон широко не обговорювався. Він також сказав їй, що не до кінця впевнений у тому, що таке «апскертинг». Мартін пообіцяла допомогти йому розібратися з цим.

Прийняття закону про апскертинге в Британії підтримали кабінет міністрів і представники громадських організацій. В міністерстві юстиції також пообіцяли прискорити розгляд законопроекту. У Шотландії подібний закон діє з 2010 року.

У Канаді, Бельгії і деяких американських штатах апскертинг вже давно вважається злочином.