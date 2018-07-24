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На бельгійської залізниці стався збій через подвійний крадіжки

24.07.2018

На бельгийской железной дороге произошел сбой из-за двойной кражи
Подвійна крадіжка кабелю в Бельгії призвела до збою у русі потягів між Намюром і Брюсселем.

Про це повідомляє RTBF з посиланням на представника бельгійської компанії-оператора залізниць Infrabel Фредеріка Сакре.

«Подвійна крадіжка кабелю в Бельгії порушила рух поїздів між Намюром і Брюсселем», — йдеться в повідомленні.

Із-за інциденту потяги рухаються з 30-хвилинним запізненням.

За словами Сакре, звичайне залізничне рух планується відновити ще до полудня, а до цього часу між містами курсуватиме автобус.

Зараз на місцях, де був викрадений кабель, працює інженерно-технічний персонал компанії для відновлення інфраструктури.

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