

Подвійна крадіжка кабелю в Бельгії призвела до збою у русі потягів між Намюром і Брюсселем.



Про це повідомляє RTBF з посиланням на представника бельгійської компанії-оператора залізниць Infrabel Фредеріка Сакре.

«Подвійна крадіжка кабелю в Бельгії порушила рух поїздів між Намюром і Брюсселем», — йдеться в повідомленні.

Із-за інциденту потяги рухаються з 30-хвилинним запізненням.

За словами Сакре, звичайне залізничне рух планується відновити ще до полудня, а до цього часу між містами курсуватиме автобус.

Зараз на місцях, де був викрадений кабель, працює інженерно-технічний персонал компанії для відновлення інфраструктури.