На Сахаліні наростає паливна криза. Слідом за Холмському, який залишається без бензину з 14 липня, без палива залишився Вуглегірськ. Муніципальні влади проводять наради, але палива на АЗС це не додає — його як і раніше немає. Судячи з офіційного сайту губернатора і уряду Сахалінської області, регіональні влади мало турбує тяжке становище людей — там взагалі немає ніякої інформації на цю тему.

Другий раз з початку літа «бензинова засуха» сталася в Вуглегірську. На АЗС висять оголошення з коротким текстом: «92 і 95 — ні». Вперше бензин зник в середині червня. Тепер ситуація повторюється. Увечері 23 червня на АЗС з’явилися вже ненависні усіма жителями Вуглегірська таблички, що попереджають про те, що доведеться ходити пішки. Палива нема по всьому району. Найдовше протримався Шахтарськ. Але й там сьогодні на АЗС — порожньо.

В адміністрації Вуглегірського району обіцяють, що вже в найближчі дні танкер з паливом прийде і бензин буде.

Враховуючи віддаленість Вуглегірського району, структура компанії «Роснефть» пообіцяла виділити для муніципальних потреб трохи палива з власного запасу. Але заправитися зможуть лише автомобілі екстрених служб — швидка допомога, пожежники, інші.

Між тим на офіційному сайті губернатора Олега Кожемяко та уряду Сахалінської області немає жодних згадок про те, що мають намір робити регіональні влади для того, щоб припинити абсолютно неймовірні для нафтоносного Сахаліну нескінченні перебої з паливом, доводять до нестями тисячі остров’ян. Можливо, в регіональному уряді просто не знають про те, що відбувається в муніципалітетах? Або знають, але не вважають за потрібне вникати в проблеми своїх виборців?

Паливна «засуха» продовжується і в портовому місті Холмськ. Там ситуація триває з 14 липня. Міська адміністрація провела нараду з власниками приватних АЗС і розіслала досить невиразний реліз в ЗМІ. З релізу слід, що «зустріч пройшла у конструктивній обстановці», але все одно незрозуміло — коли буде бензин.

Поки готувався матеріал, стало відомо, що на Сахаліні, на АЗС Холмська з’явився бензин, але наскільки довго він там буде, невідомо.

Як повідомляло ІА REGNUM, жителі єдиного острівного регіону Росії, в якому видобувається колосальну кількість нафти, втомилися від нескінченних перебої з паливом. В середині червня без палива тривалий час залишалися Холмськ та Вуглегірськ. Три місяці, починаючи з березня 2018 року, жив без палива курильський Кунашир. Приватники, які добували бензин у сусідів-японців або у військових, продавали його по 100 рублів за літр. Бензин часто був поганої якості, і у людей ламалися автомобілі.

Між тим сахалинцам і курильчанам незрозуміло, чому регіональні влади не роблять запасів палива: ще під час перебування екс-губернатора Сахаліну Олександра Хорошавіна на острові було побудовано спеціальне сховище для автомобільного палива — регіон острівний, часто штормить. Ось і вирішили, що слід завжди мати під рукою запас, який, як відомо, кишеню не тягне. Чому це сховище пустує — мешканці Сахаліну і Курил зрозуміти не в силах, а влада регіону їм нічого пояснювати не вважають за потрібне. Звідси у людей виникає впевненість: дефіцит палива створюється спеціально, щоб змучене населення готове купувати бензин за будь-якою ціною.