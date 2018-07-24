Столицю Афганістану місто Кабул стрясають вибухи.



З ранку вівторка їх відбулося вже три. Два з них мали місце в столичному районі Афшар, поблизу від будівлі Поліцейської академії. Перший вибух прогримів близько 13 години за місцевим часом, а другий пішов за ним приблизно через 10 хвилин. За даними поліції, які наводить афганський телеканал TOLOnews, цей район піддався ракетному обстрілу.

Відомостей про загиблих не надходило, проте троє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Це жінка і двоє дітей, які знаходилися в момент атаки в своєму будинку, в який влучила ракета. Ці відомості офіційно підтверджені поліцією.

Як повідомляють афганські правоохоронці, жодна з діючих у країні терористичних угруповань поки не взяло на себе відповідальність за ці акції.