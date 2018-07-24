Попередньо збитки оцінюються в 87 млн євро.



В результаті масштабних лісових пожеж у Швеції згоріло понад 25 тисяч гектарів лісу. Загальна кількість пожеж у шведських лісах і сільській місцевості значно скоротилася – з 80 минулого тижня до 21 станом на ранок вівторка.

Про це повідомляє The Local у вівторок, 24 липня.

Понад 25 тисяч гектарів вартістю 900 млн крон (майже 87 млн євро – ред.) ліси вже згоріло, за підрахунками шведських властей. Лісові пожежі продовжують спустошувати країну і у вівторок, – йдеться в повідомленні.

Загальна кількість пожеж у шведських лісах і сільській місцевості значно скоротилася з 80 минулого тижня до 21 станом на ранок вівторка.

При цьому влада попереджає про високі ризики виникнення нових пожеж. У Швеції зберігається спекотна погода.

Відзначається, що масштаб нинішніх пожеж значно перевищує пожежа в шведському районі Вестманланд в 2014 році, коли згоріло 14 тисяч гектарів. Тоді лісова пожежа вважався найбільшим за останні 40 років.