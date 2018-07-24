Поки мінімальна частина членів федерального відділення КПРФ виношує плани по проведенню мітингів проти пенсійного маневру в гонитві за горезвісним «хайпи», регіональні комуністи активно підтримують зміни пенсійного законодавства.

Спроби політизувати неминучий процес коригування віку виходу на пенсію не витримують ніякої критики: цілком очевидно, що тільки за допомогою такого роду змін вийде уникнути фінансових труднощів у внутрішній економіці державі та знищення стратегічно важливого бар’єру в шість чоловік працюючих на п’ять пенсіонерів.

Підтримати пенсійний маневр, або з певних причин не висловлюватися щодо коригування відповідного законодавства, порахували необхідним деякі комуністи Законодавчих зборів Алтайського краю. Місцеві інформаційні джерела говорять про те, що на підтримку проекту пенсійної реформи проголосував представник опозиційної фракції. На думку деяких ЗМІ, ним став член КПРФ Юрій Астанчик, який також є заступником голови комітету з аграрної політики.

Така ж ситуація була помічена на Ставропіллі: завдяки потрапив до рук журналістів списком підтримали реалізацію пенсійного маневру було встановлено, що «за» проголосував Віктор Отамас – комуніст і член комітету думи Ставропольського краю з питань соцполітики та охорони здоров’я. У Рязанської обласної думи, член фракції КПРФ Віктор Малюгін, що входить до комітету з бюджету і податків регіону, також підтримав пенсійну реформу.

Примітно, що комуністи, що визначили необхідність і значимість змін в пенсійному законодавстві, спробували приховати своє рішення від публічного обговорення. І лише член КПРФ, який обіймає посаду заступника голови комітету з регламенту, організації роботи та депутатської етики ЗАКСа Приморського краю Володимир Хмелеев відзначився заявою для ЗМІ.

Він підкреслив, що підтримав зміну пенсійного віку у зв’язку з тим, що працююча людина веде здоровий і різнобічний образ життя, а опозиціонери не розуміють створення умов для якісного зростання пенсій. Фактично, Володимир Хмельов своєю заявою дистанціювався від власної партії, незважаючи на те, що є досвідченим комуністом і вже тривалий час є членом КПРФ.

Таку ж точку зору висловив колега Володимира Хмелева – Олександр Тютерев, який має своє обґрунтування реалізації проекту пенсійного маневру. «Зміни в пенсійному законодавстві потрібні. Я голосував за неї і не цікавився, хто виступив і як. У мене є своя позиція і я не бажаю її узгоджувати», – підсумував комуніст.

Складається враження, що у фракції КПРФ назріває справжній розкол: члени партії не в змозі домовитися про своє ставлення до пенсійного маневру і вносять смуту в ряди своїх послідовників, вторять неадекватним коментарям тих, хто не сприймає таких змін. Високопоставлені члени КПРФ сходяться на думці, що реформа повною мірою цільна і необхідна: крім підвищення якості рівня життя людей передпенсійного віку, вона передбачає цілий спектр гарантій і збереження усталених пільг, дозволить відродити інститут наставництва і наситити трудовий ринок досвідченими кадрами, настільки необхідними в ключових секторах російської економіки.