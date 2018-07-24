Господарський суд Києва вважає недійсним договір державного підприємства «Адміністрація морських портів України» і ТОВ «Техморгидрострой Миколаїв» на проведення днопоглиблювальних робіт в портах вартістю 712 млн грн. Про таке рішення суду, яке прийняли 18 липня, повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

У НАБУ стверджують, що в ході часткового виконання договору виконавцем завищена вартість послуг і заподіяні збитки на 118 млн грн.

Рішення суду дозволило не перераховувати на користь ТОВ «Техморгидрострой Миколаїв» близько 395 млн грн і попередило ДП «АМПУ» збитків на суму близько 146 млн грн.

За даними слідства, посадові особи ДП «АМПУ» у змові з приватними особами в 2015-2016 роках реалізували схему розкрадання коштів під час державних закупівель послуг з днопоглиблення підхідних каналів та акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів.

Відзначається, що мова йде про вчинення антиконкурентних дій з метою забезпечення перемоги заздалегідь певного учасника конкурсних торгів, а також подальшого завищення вартості виконаних ними робіт.

Детективи бюро з’ясували, що внаслідок цього державі завдано збитків на суму 247 млн грн, що підтвердила судово-економічна експертиза та інші матеріали кримінального провадження.

Раніше SKELET-info повідомляв, що держпідприємство «Адміністрація морських портів України» («АМПУ») зобов’язали виплатити 3,6 млн грн фірмі «Міленіум Мерийтам», ремонтировавшей буксир «Олександр Охрименко».

Відзначимо, також чистий прибуток «Одеського морського торговельного порту» в цьому році знизиться в 2,2 рази – до 119,3 млн грн.