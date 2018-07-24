У нього була розбита каменем голова.

У Нижньому Новгороді убитий журналіст ДТРК “Нижній Новгород” Денис Суворов.

Він зник у ніч з 21 на 22 липня. Тіло 27-річного журналіста знайшли в понеділок 23 липня недалеко від Казанської набережній в Нижньому Новгороді.

Родичі Суворова не пов’язують вбивство з його журналістською діяльністю. За їх словами, у журналіста пропала сумка з цінними речами: в ній були два мобільних телефони, документи і гаманець.

Родичі Суворова розповіли Теперішнього Часу, що у нього була розбита каменем голова, а в роті був носок. Офіційною причиною смерті стали “множинні травми голови, завдані твердим тупим предметом”.

Денис Суворов вів ранкові ефіри на “Вести.Приволжжя” і програму “10 хвилин з Політехом”, працював редактором інтернет-порталу вестинн.рф.