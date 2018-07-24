Віце-прем’єр Тетяна Голікова повідомила, що до другого читання законопроект про підвищення пенсійного віку пропишуть новий порядок індексації пенсій: один раз на рік — з 1 січня. А в 2019 році, як випливає з проекту основних параметрів бюджету ПФ на 2019-21 роки, пенсії зростуть на 7,05%. Але тільки у непрацюючих пенсіонерів.

Питання про індексацію пенсій непрацюючим пенсіонерам (що працюють в Росії можуть розраховувати на перерахунок пенсій лише після звільнення) було порушено соціальним віце-прем’єром на засіданні Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин.

Під час обговорення в Держдумі законопроекту про підвищення пенсійного віку одним з головних аргументів уряду була неможливість іншим способом забезпечити щорічне підвищення пенсій непрацюючим пенсіонерам на рівень, який перевищує рівень інфляції.

При цьому у висновку профільного Комітету з праці і соцполітики зазначалося: ніякого іншого механізму індексації пенсій, крім того, що закладено в чинному пенсійному законодавстві, в законопроекті не пропонується.

І цей механізм передбачає щорічну індексацію в два етапи: з 1 лютого кожного року — на «індекс зростання споживчих цін за попередній рік», тобто в залежності від рівня досягнутої інфляції. І з 1 квітня — в залежності від зростання доходів ПФ та перерахунку вартості одного пенсійного коефіцієнта (т. зв. «бала»).

Як раніше не раз наголошувала Рахункова палата, методика розрахунку вартості пенсійного коефіцієнта урядом досі не затверджена, хоча вимога її розробити міститься в пенсійному законодавстві з кінця 2013 року.

У будь-який час порядок і розмір індексації можуть бути переглянуті федеральним законом. І переглядаються залежно від ситуації.

Наприклад, у 2015 році інфляція склала 12,9%, а пенсії непрацюючим пенсіонерам у 2016-му зросли лише на 4%. А в 2018-му все сталося навпаки: при інфляції в 2017 році до 2,5% пенсії проіндексували на 3,7%, і не з 1 лютого та з 1 квітня, а один раз, з 1 січня – це спостерігачі пов’язали з необхідністю підняти настрій пенсіонерам перед виборами президента, які, якщо хто забув, пройшли 18 березня.

Судячи за словами пані Голікової, аналогічний порядок індексації (один раз, і з 1 січня) стане тепер звичайним.

Варто відзначити, що індексується лише страхова пенсія — у багатьох росіян вона нижче регіонального прожиткового мінімуму пенсіонера, що встановлюється щороку місцевою владою, і їм доплачують до цього самого рівня. Доплати індексації не підлягають.

Зі слів Голікової випливає, що проект бюджету Пенсійного фонду на 2019-21 роки обчислений виходячи з схеми підвищення пенсійного віку, закладеної в прийнятому 19 липня в першому читанні законопроекті.

З урахуванням цього, заявила віце-прем’єр, середньорічна страхова пенсія в 2019 році складе 15,4 тисячі рублів (зараз — 14 151 рубль), а до 2024 року зросте до 20 тисяч рублів на місяць.

Але 2024 рік — за межами актуального бюджетного планування, і поки є більш-менш точні цифри лише на найближчу трирічку: в 2019-му — індексація на 7,05%, у 2020-му — на 6,6%, у 2021 році — на 6,3%.

Це вище очікуваного рівня інфляції, але чим далі — тим менш істотно, адже за уточненим прогнозом Мінекономрозвитку в 2019 році інфляція складе близько 4,3%, у 2020-му — 3,8%, а в 2021-му — 4%.

Якщо виходити з того, що прогноз збудеться, в 2020 2021 роках страхові пенсії непрацюючих пенсіонерів будуть рости темпами приблизно на 30% вище рівня інфляції. «Більш ніж в два рази вище рівня інфляції», схоже, станеться лише в 2019 році — і то якщо за підсумками 2018-го зростання цін не перевищить 3,5%.

Але іншого, якщо чесно, ніхто і не обіцяв. Міністр праці та соцзахисту Максим Топілін 19 липня в Держдумі сказав лише, що «ось цей темп за середньорічним приростом в тисячу рублів буде зберігатися протягом наступних 6 років…» Означає, обіцянка полягає лише в тому, щоб збільшувати середні пенсії на тисячу рублів в місяць в середньому протягом 6 років.

Якщо згадати про це, стає зрозуміло, чому індексація у відсотках на найближчі три роки буде зменшуватися: адже кожний наступний рік шукана середня тисяча буде досягатися індексацією від все зростаючої бази. У 2019 році це 7,05% від 14151 рубля, в 2020-му — 6,6% від 15357 рублів, і т. д.

На жаль, прогнози щодо інфляції в Росії дуже часто не збуваються. І, на ще більший жаль, навіть якщо прогноз збудеться, обіцяна «плюс тисяча в середньому» перетвориться в реальному вираженні, тобто з урахуванням купівельної спроможності, в 2019 році порівняно з 2018-му лише в «плюс 699 рублів в середньому», в 2020 році в порівнянні з 2019-му — в «плюс 970 рублів в середньому», а в 2021 році — в «плюс 832 рубля в середньому».