Державні підприємства, працюючі в стратегічно важливих галузях України, завжди були ласим шматком для рейдерів. Один з таких — російський бізнесмен Ігор Сало, який всіма силами намагається підім’яти під себе ДП «Артемсіль». Щоб надалі його банкрутом, пише Антикор.

Старого директора прибрали за протистояння рейдерству?

ДП «Артемсіль», зареєстроване за адресою Донецька область, р. Соледар, вулиця Чкалова, 1а, є монополістом з видобутку солі на вітчизняному ринку. 95% солі, видобутої на території України, належить цьому держпідприємству. Його експортують продукцію на територію Угорщини, Польщі, Словаччини, Білорусі та інших країн світу. ДП «Артемсіль» на 100% знаходиться у державній власності, підпорядковуючись Міністерству агрополітики та продовольства України.

За останні роки на «Артемсіль» спостерігається дивна тенденція. Тут періодично змінюється керівництво. При цьому нове начальство робить негативний вплив на роботу соледобывающего підприємства.

Наприклад, Міністерство АПК України прийняло рішення звільнити з посади в. о. директора Вікторію Луценка і призначити на його місце Юрія Товстокоренко. Про це свідчить Постанова КМУ №91 від 14 лютого 2018 року.

Довідка: Юрій Васильович Товстокоренко, 22 травня 1974 року народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, р. Соледар, вул. Носова, 5, кв. 33.

Трудова діяльність Товстокоренко пов’язана з соледобывающим підприємством «Артемсіль». Там він займав як рядові посади, так і керівні. Наприклад, начальника відділу маркетингу. Протягом 6 років Юрій Товстокоренко був головою р. Соледар.

За отриманою нами інформацією, звільнення від посади Вікторії Луценка пов’язане з тим, що вона не виконала завдання, які були поставлені перед нею при призначенні на посаду. Тобто, не підготувала підприємство до приватизації.

Сама ж пані Луценко заявляла: її звільнили з-за перешкоджання виведенню солідних коштів з рахунків держпідприємства. За словами екс-глави «Артемсолі», вона не дозволила реалізувати фіктивні договори, а також активно протистояла спробам рейдерського захоплення підприємства.

А ось новий керівник заводу, Юрій Товстокоренко, за наявною у нас інформацією, був призначений як «технічна особа»: саме з метою реалізації завдань по підготовці підприємства до приватизації. При цьому, нинішній в. о. директора дуже наближений до функціонерів колишньої «Партії Регіонів», які й зараз бояться втратити вплив на Донбасі.

«Артемсіль» готують до приватизації та банкрутства?

В даний час на соледобывающем підприємстві впроваджений скорочений режим роботи. Тривалість робочого часу, з середини травня по теперішній час, на ДП «Артемсіль» — не більше 6 годин. Зазначене скорочення виникло в результаті дефіциту вагонів АТ «Укрзалізниця».

Крім того, після зміни директора в ДП «Артемсіль» відбулися деякі кадрові зміни серед заступників. Зокрема, першим заступником призначений Анатолій Муха. Він керує питаннями збуту продукції і відповідає за постачання товарно-матеріальних цінностей. Заступником директора з економічної безпеки став Ігор Сагунов, колишній прокурор Ворошиловського району Донецька.

Зазначені особи, які спільно із заступником директора з загальних питань Вадимом Зеленим, який має зв’язки у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, а також підтримує дружні стосунки з колишнім міністром МВС Анатолієм Могильовим, впроваджують схеми закупівель ТМЦ за завищеними цінами.

Важливо те, що в. о. директора Юрій Товстокоренко, як і його заступники, самостійних рішень з управління заводом не приймають. Всі їх дії узгоджуються в Міністерстві АПК України.

У свою чергу, за наявною інформацією, фінансово-господарська діяльність підприємства контролюється народними депутатами України Олегом Недавой (пов’язаний з ДНР), Артуром Палатним і Сергієм Тригубенко, які мають впливові корупційні зв’язки в державних органах України. Це й не дивно, адже усі троє — члени фракції пропрезидентської БПП «Солідарність».

Українські нардепи і російський рейдер заодно?

Також відомо, що зазначені народні депутати мають дружні стосунки з російським бізнесменом Ігорем Сало. За нашою інформацією, саме він, з використанням наявних зв’язків у Верховній Раді і Міністерстві АПК України, проводить активні дії, кінцевою метою яких є приватизація ДП «Артемсіль».

У проведенні зазначених дій бізнесменові також допомагає колишній перший заступник директора ДП «Артемсіль» Валерій Захаренко, до цього часу зберіг свій вплив на підприємство. Захаренко добре орієнтується в процесах, які відбуваються усередині заводу і знаходиться в дружніх відносинах з нинішніми його керівниками.

При цьому, у випадку приватизації «Артемсолі», за попередньою домовленістю, юридичне право власності на завод буде оформлено на афілійовані Ігорю Сало структури. Простіше кажучи, російський бізнесмен отримає повний контроль над стратегічно важливим для України заводом.

У той же час, за нашою інформацією, на даний момент керівництво соледобывающего підприємства виконує вказівка з Міністерства АПК України за доведення підприємства до банкрутства. Зокрема, стоїть завдання вивести кошти з ДП «Артемсіль» на рахунку КПВІ «Пам’ять» близько 89 млн. грн (див. довідку — Авт.). Через судове рішення, згідно з яким у державного підприємства існують невиконані фінансові зобов’язання на зазначену суму.

Крім того, всі «відкати» від дилерів, постачальників ТМЦ, можливо, збирає Олександр Якушев. Хоча офіційно він у «Артемсіль» не працевлаштований, а керує дочірнім підприємством «Донбас-сіль-регіон». Також бізнесмен перебуває в дружніх стосунках з Валерієм Захаренко.

Довідка: Судові спори з приводу виведення коштів з ДП «Артемсіль»

Згідно з судовим рішенням, ДП «Артемсіль» має непогашені боргові зобов’язання перед КПВІ «Пам’ять». У зв’язку з чим керівництво останнього мав намір стягнути з держпідприємства майже 89 млн грн.

27 березня 2017 року суддя Харківського госпсуду Суслова порушила провадження за вказаним фактом, призначивши слухання вже на 4 квітня. Що спочатку створило проблеми для відповідачів, а також третьої сторони — представників Мінагрополітики — через брак часу на підготовку.

Вже 4 квітня та ж служителька Феміди постановила стягнути з «Артемсолі» 63 млн 950 тис. грн. штрафу. Настільки серйозне справу суддя встигла розглянути всього за 9 днів, що змусило відповідачів сумніватися в незаангажованості Суслової.

26 квітня представники підприємства подали апеляційну скаргу, розглянули яку 22 травня 2017 року. Однак колегія суддів залишила апеляцію без задоволення.

Виходячи з цього, відповідачі подали касаційну скаргу. 12 вересня 2017 колегія суддів повернула документ, нібито у зв’язку з тим, що представники «Артемсолі» подали його пізніше встановленого терміну.

17 жовтня суд прийняв заяву КВПИ «Пам’ять» про те, що далі їх інтереси в суді буде представляти ТОВ «КУА «Актив-інвест» (фірма, пов’язана з Ігорем Сало). Під час слухання 31 жовтня 2017 суд заяву задовольнив.

22 листопада колегія суддів Вищого господарського суду України ухвалила касаційну скаргу ДП «Артемсіль» на постанову від 22 травня про те, що апеляція представників держпідприємства залишається без задоволення.

12 грудня 2017 до участі в процесі залучили прокурора ГПУ. А розгляд касаційної скарги перенесли. Тільки 22 січня 2018 її прийняли, призначивши розгляд справи на 9 лютого. Проте туди не з’явилися представники заявників, і засідання перенесли на 15 лютого.

Далі, а саме 15 лютого та 15 березня, представники КВПИ «Пам’ять» знову не прийшли на засідання суду. Крім того, в березні заявники зробили чергову спробу відводу колегії суддів Верховного суду. Вона, як і до цього, успіхом не увінчалася.

20 березня цього року касаційну скаргу ДП «Артемсіль» частково задовольнили. І спірне рішення Харківського госпсуду від 4 квітня 2017 про стягнення штрафу у майже 64 млн грн. передали на новий розгляд.

Цього разу справу розглядала суддя вже Шарко, призначивши підготовче засідання на 15 травня 2018 року. В цей день справа ДП «Артемсіль» передали на розгляд господарського суду Донецької області (де і зареєстроване підприємство).

29 травня ухвалила суддя Донецького господарського суду Сковородина. 6 червня провадження у справі призупинили у зв’язку з тим, що представники КВПИ «Пам’ять» висловили незгоду з передачею матеріалів в госпсуд Донецької області, оскарживши відповідне рішення.

15 червня по апеляції представників «Пам’яті» відкрили виробництво. На судовому засіданні, яке відбулося 2 липня, розгляд перенесли на 16 липня 2018 року. Результати цього засідання поки невідомі.