В мережі з’явився відеоролик, на якому показано роззброєння націоналістів-добровольців на Донбасі спецназом СБУ.

Відео опубліковане на YouTube-каналі Павло Пабло. Автор ролика не написав, коли і за яких обставин відбулися ці події. Але, як розповіли “Країні” представники добробатов, мова йде, судячи з усього, про роззброєння підрозділи Української добровольчої армії (не входить ні в одну з офіційних силових структур України).

“Не стріляти! Зараз командири домовляться, інакше всіх вас тут покладемо!” – кричить спочатку добробатовец. Однак, спецназ все одно йде в наступ, а один з Сбушників бросат: “Бандерівці еб@ві”. В кінці відео показано, що захопленого добробатовца, всього в крові СБУшники запитують навіщо він стріляв.

Відео: youtube.com