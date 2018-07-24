Тереза Мей візьме справу в свої руки.

“Я буду особисто, – ред.) вести переговори з Європейським союзом, а міністр з питань Brexit (Домінік Рааб, – ред.) буде діяти від мого імені”, – заявила Мей.

Заява прем’єра прозвучала на тлі посилення розбіжностей щодо умов виходу країни зі складу ЄС.

Як повідомлялося, 9 липня міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон подав у відставку. Борис Джонсон став другим за день міністром, подав у відставку.

Рішення Джонсона було оголошено за 30 хвилин до того, як Тереза Мей повинна виступити перед парламентом з приводу її нового плану Брексита.