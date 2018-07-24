Росія не хоче бачити Трампа президентом.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловлює впевненість, що Російська Федерація буде намагатися втрутитися в проміжні вибори в Конгрес США.

Про це президент США повідомив у мікроблозі Twitter.

“Я дуже стурбований, що Росія буде дуже наполегливо боротися, щоб надати вплив на майбутні вибори. Грунтуючись на тому факті, що ні один президент не був жорсткішим щодо Росії, ніж я, вони дуже сильно будуть чинити тиск заради демократів”, – підкреслив президент США.

Зазначимо, що на проміжних виборах в Конгрес США в 2018 році повинні вибрати 35 з 100 членів Сенату і всіх 435 членів Палати представників.

Раніше президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі зазначив, що міністерство юстиції, ФБР і команда екс-президента США Барака Обами повинні нести відповідальність за причетність до так званого “досьє Трампа”.