Кримінальну справу порушено за фактом загибелі кореспондента ДТРК “Нижній Новгород” Дениса Суворова. Про це прес-служба СУ СК РФ по регіону повідомила 24 липня 2018 року.

Згідно з інформацією, в районі Казанської набережній в Нижегородському районі було виявлено тіло 27-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 105 КК РФ (вбивство).

Створена спільна слідчо-оперативна група. Зараз слідчі і криміналісти слідчого управління продовжують працювати на місці події. Встановлюються всі обставини злочину, а також особи, причетні до його скоєння.

Раніше співробітники телерадіокомпанії повідомили, що Суворов в ніч з 21 на 22 липня повертався з вул. Різдвяної додому на вул. Кудьминскую і пропав. Вдень 23 липня стало відомо про те, що він був знайдений загиблим.