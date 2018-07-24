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Кримінальну справу порушено за фактом вбивства кореспондента ДТРК “Нижній Новгород”

24.07.2018

Уголовное дело возбуждено по факту убийства корреспондента ГТРК "Нижний Новгород"

Кримінальну справу порушено за фактом загибелі кореспондента ДТРК “Нижній Новгород” Дениса Суворова. Про це прес-служба СУ СК РФ по регіону повідомила 24 липня 2018 року.

Згідно з інформацією, в районі Казанської набережній в Нижегородському районі було виявлено тіло 27-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 105 КК РФ (вбивство).

Створена спільна слідчо-оперативна група. Зараз слідчі і криміналісти слідчого управління продовжують працювати на місці події. Встановлюються всі обставини злочину, а також особи, причетні до його скоєння.

Раніше співробітники телерадіокомпанії повідомили, що Суворов в ніч з 21 на 22 липня повертався з вул. Різдвяної додому на вул. Кудьминскую і пропав. Вдень 23 липня стало відомо про те, що він був знайдений загиблим.

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