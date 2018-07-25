Президент США змінив курс одним твітом.

Дональд Трамп висловив побоювання, що Росія втрутиться у наступні вибори в США на боці демократів. Ця запис, зроблений в соціальній мережі “Твіттер”, викликала хвилювання в рядах фінансових інвесторів, які стали спішно позбавлятися від рублевих активів.

“Я дуже тривожуся, що Росія буде з усіх сил намагатися роздобути вплив на майбутніх виборах. Враховуючи той факт, що ні один президент не був такий суворий у ставленні росіян так, як я, вони будуть на всіх парах проштовхувати демократів. Вже кого вони точно не хочуть, так це Трампа”, – написав американський президент.

По всій видимості, маються на увазі “проміжні вибори”, які відбудуться 6 листопада цього року – на них буде повністю обиратися палата представників Конгресу, 35 сенаторів і 39 губернаторів штатів.

Трамп опублікував свій “твіт” близько семи годин вечора за московським часом. За годину курс долара виріс з 62,67 рубля до 63,49 рубля.