Крім військових, перекидають нову техніку.

Росія зміцнила свою західну межу 70 військовими з’єднаннями. Як повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, в Західному військовому окрузі з 2016 року сформовано понад 70 з’єднань та військових частин.

За його словами, ситуація на західному стратегічному напрямку вимагає безперервного вдосконалення бойового складу військ і системи їх базування.

Як зазначив російський міністр, для розміщення нових військових частин створюється необхідна інфраструктура. Так, до кінця 2018 року планується ввести в експлуатацію понад 350 об’єктів.

Шойгу також розповів, що у війська округу поставили близько п’яти тисяч одиниць нового та модернізованого озброєння і техніки, що дозволило збільшити оснащеність сучасним озброєнням з 39% до 54%.

“У військові ряди відібрано більше 40 тисяч чоловік”, – доповів Шойгу.