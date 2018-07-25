Експериментальне ліки повинне було прискорити внутрішньоутробний розвиток.

У Нідерландах загинули 11 немовлят, чиїм матерям в рамках досліджень була призначена “Віагра”.

“В цілому 93 жінки отримали препарат у рамках дослідження, очолюваного Медичним центром Амстердамського університету. У 17 дітей розвинулися проблеми з легенями, а 11 померли”, – йдеться в повідомленні.

Випробування було розроблено, щоб перевірити, чи силденафіл (ліки, що продається під торговою маркою Viagra) допомогти збільшити зростання немовлят в утробі матері.

“Ми хотіли показати, що це ефективний спосіб стимулювати зростання дитини. Але сталося навпаки. Я в шоці. Останнє, що ми хотіли, це завдати шкоди пацієнтам. Ми вже повідомили канадських дослідників, які проводять аналогічне дослідження. Вони тимчасово припинили його”, – заявив лідер дослідження, гінеколог Вессель Ганзеворт.

Дослідження проводилося в 10 лікарнях Нідерландів і було припинено лише минулого тижня.