Іванка Трамп обрала політичну кар’єру.

Дочка американського президента Іванка Трамп закриває свій бренд одягу і прикрас. Про це заявили в прес-службі її компанії 24 липня.

Іванка Трамп повідомила, що вирішила повністю зосередиться на роботі в Білому домі і не знає, чи повернеться коли-небудь в бізнес. Своє рішення вона назвала чесним по відношенню до партнерів бренду і його співробітникам.

Bloomberg зазначає, що після того, як Дональд Трамп став президентом, кілька великих універмагів в США відмовилися від реалізації продукції бренду його дочки.

Це було зроблено на тлі звинувачень в адресу Трампа про потенційний конфлікт інтересів, так як Іванка стала радником в Білому домі.