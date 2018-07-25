До узбережжя США рухається черговий танкер з скрапленим природним газом (СПГ) російського походження. За даними навігаційного порталу, газовоз повинен досягти Америки 26 липня. Це буде вже третій вантаж СПГ з Росії в цьому році. Експерти відзначають, що США вигідно закуповувати зараз більш дешевий газ, щоб експортувати власний СПГ на зростаючі ринки азіатсько-тихоокеанського регіону.

Про те, що на борту газ російського походження повідомила в твіттері редактор ICIS Рут Ліао.

«Схоже на те, що вже третя за цей рік партія СПГ з Росії з перевантаженням в Європі, прямує до американського терміналу Everett на борту газовоза Gaslog Hong Kong», — написала вона.

За даними Marine Traffic, Gaslog Hong Kong вийшов з порту Амстердама, куди раніше прибув газовоз «Борис Вилькицкий», який займається транспортуванням до Європи СПГ з Ямалу. Обидва судна покинули нідерландський порт 18 липня. Перший попрямував у бік США, другий — у Сабетту.

Попередні дві поставки в США газу російського походження припали на зиму. Із-за сильного похолодання попит на газ у східних штатах серйозно виріс, а ціни піднялися до $6,3 тис. за 1 тисячу кубометрів. На тлі пікового попиту і обмежень пропускної здатності внутрішніх газопроводів американські компанії були змушені йти на ринок за більш вигідним за цінами енергоносієм. Яким і став реэкспортированный з ЄС ямальський газ.

Перший танкер з російським СПГ прибув у порт Бостона наприкінці січня цього року з британського графства Кент, де розташований термінал Isle of Grain. Туди газ з Ямалу доставив танкер-газовоз «Крістоф де Маржері», СПГ був вивантажений в сховище терміналу, а потім знову закачано вже в танкер Gaselys французької компанії Engie. Танкер йшов у США з пригодами: спочатку він, трохи не дійшовши до пункту призначення, розвернувся і поплив в Іспанію, а на наступний день повторив свій маневр і знову взяв курс на Бостон, після чого кілька днів простояв на рейді в акваторії порту.

Другий танкер Provalys привіз в США партію ямальського СПГ з Дюнкерка, де він раніше був перевантажений з російського танкера.

«Пікантності» постачання ямальського СПГ додає той факт, що НОВАТЕК і Геннадій Тимченко знаходяться під американськими санкціями.

«Я б не називав цей газ російським, оскільки він куплений не безпосередньо у Новатека. «Газпром» теж перепродує газ з Середньої Азії, але ніхто не називає його узбецьким або казахським», — відзначає директор East European Gas Analysis Михайло Корчемкін.

Як зазначає портал EurAsiaDaily, власником газу може виступати, як і в попередні рази, французька Engie, якої поки що належить термінал Everett, або Total.

У випадку з першим танкером ямальського СПГ, при навантаженні СПГ в селищі Сабетта на Ямалі власником газу була малазійська фірма Petronas, а після він був кілька разів перепроданий.

Фактично, до моменту приходу в США газ формально не мав відношення до компанії НОВАТЕК, яка є оператором «Ямал СПГ».

Між тим, одночасно з імпортом газу з Ямалу, Сполучені Штати нарощують експорт свого СПГ.

У 2016 році Штати вперше на щорічній основі стали нетто-експортерами газу і мають намір нарощувати обсяги експорту «блакитного палива». Управління енергетичної інформації (EIA) США прогнозує в 2018 році збільшення потужностей по зріджуванню в країні: очікується, що на повну потужність вийде термінал Cove Point в штаті Меріленд, будуть запущені виробництва на об’єкті Elba Island в Джорджії, а до кінця року запрацює також перша лінія об’єкта Freeport в Техасі потужністю 0,7 млрд куб. футів на добу.

Сполучені Штати планують зайняти більшу частку європейського газового ринку, активно постачають свій СПГ в Азію і Південну Америку. Втім, це не заважає їм імпортувати газ при вигідних цінових умовах.

В даний час ринок СПГ у світі дуже диверсифікований, інтереси виробників США зараз більше націлені на Азію, де ціноутворення для продажу набагато вигідніше, ніж усередині країни. Відповідно, ми і спостерігаємо таку неоднозначну картину міграції СПГ з одного материка на інший, пояснює директор експертної групи Veta Дмитро Жарський.