Загинули 25 людей.



В Пакистані в результаті вибуху на виборчій дільниці, загинули щонайменше 25 людей, ще 40 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляють медики.

Як повідомляється, вибух прогримів поблизу виборчої дільниці міста Кветта, поблизу з кордоном з Афганістаном.

За неофіційною інформацією, за нападом стоїть терорист-смертник.

Також наголошується, що серед загиблих є цивільні і поліцейські.

Вісім поранених перебувають у критичному стані.

На даний момент виборчу дільницю закритий.