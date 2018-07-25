З наближенням виборів в Україні перед основними кандидатами встають два ключових завдання: акумулювання коштів і компрометація опонентів.Саме тому можновладці намагаються розставити на ключові пости в державі своїх людей. І особливу увагу при цьому приділяється правоохоронним органам.

З наближенням виборів в Україні перед основними кандидатами встають два ключових завдання: акумулювання коштів і компрометація опонентів. Саме тому можновладці намагаються розставити на ключові пости в державі своїх людей. І особливу увагу при цьому приділяється правоохоронним органам.

Не стало винятком і новостворене Державне бюро розслідувань. Його директором призначено колишній співробітник слідчого управління Генпрокуратури Роман Труба. Однак знаючі люди стверджують, що Труба є лише вивіскою», а в реальності всі рішення в ГБР приймає інша людина. Зокрема, за словами Давида Сакварелідзе, справжнім керівником бюро є перший заступник директора Ольга Варченко.

«В ГБР є дуже активна і «хорт» дама з прізвища Варченко, заступник директора, яка безпосередньо підпорядковується Адміністрації Президента. І саме вона реально виконує функції голови ДБР, а Труба є її прикриттям, адже Варченко веде багато цікавих справ для Адміністрації Президента», — зазначив Давид Сакварелідзе.

Згідно з деклараціями, Ольга Варченко володіє автомобілями BMW X5 і Toyota Camry. Крім того, їй належить квартира в Києві площею 106 кв. м., а також недобудований будинок площею 220 кв. м. — також у столиці. Причому, в реальності площа цього триповерхового особняка навіть «на око» — значно більше зазначеної в декларації. Є недобудова і у чоловіка Варченко — квартира в недобудованому житловому комплексі «Захисник» площею 66 кв. м.

При цьому обоє в своїх деклараціях вказують єдиним джерелом доходу заробітну плату — якщо не вважати позики у 200 тисяч гривень, який надав Ользі Олександрівні її батько. Словом, Ольга Варченко непогано розгорнулася, працюючи в прокуратурі — невідповідність доходів і витрат вражає. Очевидно, що ще більші апетити вона виявить, працюючи в ГБР.

Але тільки для себе має намір «косити гроші» Ольга Варченко. Швидше за все, немає. Адже, вона є «людиною команди», а значить, повинна виконувати свою роль при акумулюванні коштів для виборчої кампанії своїх патронів.

Але повернемося до «цікавих справ» Варченко, про яких говорив Сакварелідзе. Що ж це за справи і в чому їх важливість? Наведемо кілька прикладів.

У 2017 році був заарештований екс-глава Харківської ГФС Станіслав Денисюк. Відразу після його затримання, дочки генерала зателефонували невідомі та повідомили, що «проблему можна вирішити». Назвали ціну питання — 2 мільйони доларів.

Однак родина Денисюков несподівано відмовилася скористатися наданим шансом» і звернулася в прокуратуру із заявою про вимагання хабара. Назрівав серйозний скандал — у справі фігурували дуже високопоставлені люди.

Тоді до справи підключилася на той момент глава управління процесуального керівництва Департаменту з розслідування особливо важливих справ ГПУ Ольга Варченко. Вона швиденько перекваліфікувала справу — з вимагання хабара на шахрайство. Мовляв, посередник просто скористався нагодою і обдурив сім’ю Денисюк, не збираючись передавати гроші сильним світу цього. Сам посередник, до слова, зник у невідомому напрямку, хоча спочатку навіть був затриманий правоохоронцями. Словом, справа була спущена на гальмах.

Інший приклад — фабрикація кримінальної справи проти члена Вищої ради правосуддя Павла Гречковський. Як розповів колишній заступник начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальник управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генпрокуратури Дмитро Сус, справа спочатку було замовним. Та замовник перебував «десь на самому верху».

«Гуцуляк, керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ першим отримав завдання. Я був керівником слідчих, а Варченко – керівником процесуальних прокурорів. Будь-яке виробництво не можна було зробити без «її» прокурорів і без «моїх» слідчих. Гуцуляк отримує завдання і викликає мене, Варченко і каже нам: «У нас є певна ситуація, до нас зайдуть матеріали, треба буде спрацювати». Від Варченко потрібен адекватний прокурор, який буде

виконувати всі вказівки, від мене – адекватний слідчий», – заявив Сус.

Сус від фабрикації справи відмовився, за що і поплатився кар’єрою. А Варченко — ревно взялася виконувати замовлення. У підсумку проти Гречковський було сфабриковано кримінальну справу про вимагання хабара. Досудове розслідування по ньому завершилося в травні 2017 року. 8 серпня прокуратура вручила обвинувальний акт. Але адвокат Гречковський заявив, що в матеріалах справи відсутні будь-які докази винності» його підзахисного.

Цікаві та біографії «подільників» Ольги Варченко, яких вона вже встигла протягнути в ГБР. Один з них — голова конкурсної комісії ДБР Руслан Бірюков. Свого часу, працюючи в Одеському УБОЗ, Бірюков налагодив схему з «віджиму» контейнерів з товарами широкого вжитку у в’єтнамців і китайців. Схема була проста: Бірюков пропонував азіатам «вирішити питання» за розмитнення контейнерів, забирав всі документи, після чого в’єтнамців і китайців депортували з країни. А контейнери опинялися в руках Бірюкова співтовариші і розпродавалися на ринку «7 кілометр». Крім того, Бірюков в Одесі відзначився “кришуванням” контрабанди, яка у всі часи була основною годівницею для одеських «правоохоронців».

Здавалося б, яке відношення до цього має Ольга Варченко? До Одеської історії — ніякого. Але ось до самого Бірюкову — дуже навіть безпосереднє. Справа в тому, що остання справа, яку вона вела в якості глави департаменту ГПУ, стосувалося спроби дати хабар у розмірі 800 тисяч доларів співробітнику НАБУ — за припинення розслідування у справі про контрабанду. А хабар намагався дати не хто-небудь, а одеський патрон Бірюкова в контрабандних схемах Вадим Альперін. Варченко справу успішно прикрила.

Виходячи з наведених прикладів, неважко уявити собі, чим буде займатися ДБР під тіньовим керівництвом «сірого кардинала» Варченко. Це буде аж ніяк не розслідування злочинів з боку правоохоронців. Швидше, навпаки — ДБР активно займеться кришуванням корупції і контрабанди, допомагаючи декому в українському істеблішменті акумулювати гроші на вибори. Не забуваючи при цьому і власній кишені, природно. А попутно — ще і компрометацією політичних опонентів і сумлінних співробітників правоохоронних органів, які намагаються поламати схеми незаконного збагачення чиновників.