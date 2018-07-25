Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні про можливе незаконне збагачення народного депутата від фракції «Блоку Петра Порошенко» Руслана Демчака. Про це йдеться в рішенні Солом’янського районного суду міста Києва, повідомляє видання «Українські новини».

Детективи НАБУ встановили, що Демчак в електронній декларації за 2015 рік вказав 133 млн грн готівкою. За даними бюро, сумарно нардеп і його дружина в період з 1998 по 2015 рік отримали 136,8 млн грн доходу. У той же час з березня 2007 року по липень 2013 року з банківського рахунку політика в «Ерде Банку» були проведені 43 операції зі зняття готівкових коштів на загальну суму 100,5 млн грн, а на користь компанії «Капітал Іст» проведено 15 операцій на 34,6 млн грн і 15 операцій з поповнення поточного рахунку і внесення готівки на загальну суму 4,5 млн грн.

Також в лютому 2013 року дружина Демчака оплатила 7,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб, а в березні 2013 року сам нардеп — 7,5 млн грн.

«Таким чином, обсяг готівкових коштів, якими міг володіти Демчак станом на 31 грудня 2015 року, становить не більше 80,8 млн грн. Тому, за підрахунками НАБУ, різниця між задекларованими і документально підтвердженими грошима нардепа в 2015 році становить 52,2 млн грн», — зазначає ЗМІ.

Також детективи з’ясували, що Демчак є власником 14,6226% в статутному капіталі «Ерде Банку», а раніше володів часткою в статутному капіталі ПРАТ «Народна фінансово-страхова компанія «Добробут». У зв’язку з цим Бюро просили доступ до документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме до інформації по володінню нардепом зазначеними частками.

Суд клопотання задовольнив.

Раніше повідомляв, що Демчак обрав для навчання своїх дітей Великобританію. Це обходиться йому більш ніж у 2 млн гривень на рік.

Також Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив Демчаку купити понад 50% столичного «РВР Банку».

Нагадаємо, Демчак не сплатив податок у розмірі 15 млн грн за 2008 і 2010 року. У загальній складності парламентарій не сплатив у державну казну 15 093 982,31 грн.