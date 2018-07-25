“Газпром”, відрізаний від міжнародних ринків капіталу в результаті газової суперечки з Україною, звернувся до пенсійних накопичень росіян напередодні великих виплат за зовнішнім боргом.

У вівторок компанія вдруге з початку року вийшла на російський борговий ринок і зайняла 40 млрд рублів. Інвесторам було запропоновано 3 випуску облігацій – 15-річні на 10 млрд рублів і два транші 30-річних паперів за 15 млрд рублів кожен.

Великі західні інвестори фактично проігнорували розміщення. “Дочки” європейських банків викупили 3-4% паперів (вклавши не більше 1 млрд рублів), повідомив ТАСС Едуард Джабар – директор відділу російського боргового ринку Sberbank CIB, який виступав організатором випуску.

Майже всю суму – близько 32 млрд рублів – “Газпром” позичив з пенсійних накопичень росіян. 80% облігацій, за словами Джабарова, скупили керуючі компанії недержавних пенсійних фондів.

На ці гроші спочатку робив ставку “Газпром”. “Ми орієнтувалися на ті пенсійні кошти, які потрапили в приватні НПФ після квітневого трансферту”, – повідомив Джабар.

“Фактично весь квітень і травень ринок був закритий, в червні в основному банки розміщувалися. Тому ті пенсійні гроші, які інвестувалися в ОФЗ і на депозити, мігрували в ці випуски “Газпрому”, – додав він.

Кошти знадобилися газової монополії напередодні великих виплат за зовнішнім боргом, нагадує Bloomberg.

У середу, 25 липня, компанії потрібно погасити позику на 900 млн євро (1,05 млрд доларів). Отримані від розміщення кошти (544 млн євро за курсом) можуть покрити 60% необхідної суми.

Спочатку “Газпром” мав намір рефінансувати борг на Заході: на червень було заплановано розміщення єврооблігацій в британських фунтах. Але його довелося скасувати через рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов’язав “Газпром” заплатити 2,6 млрд доларів “Нафтогазу України”.

Після того, як активи “Газпрому” було заарештовано в Швейцарії і Нідерландах і аналогічний дозвіл дав Високий суд Лондона, виник ризик, що кошти, які приверне “Газпром”, відразу ж будуть заморожені, пояснював раніше “Інтерфаксу” джерело, близьке до компанії.

Варіантів позичити за кордоном у “Газпрому” зараз немає, сказав Bloomberg керуючий директор по брокерським операціям Septem Capital в Москві Ігор Лаухін: “Загроза санкцій і загальна геополітика не дають можливості залучати (гроші) на зовнішньому ринку”.

В результаті під ударом опинився рекордний в історії “Газпрому” план зовнішніх позик, за рахунок яких холдинг мав намір фінансувати будівництво трубопроводів у Китай, Туреччину в обхід України.

Компанія планувала залучити 417 млрд рублів, або третину від суми, необхідної на капітальні будови (1,2 трлн рублів).