Фатальне голосування в Держдумі 19 липня. Тиск на своїх

Після вчорашнього голосування за “пенсійну реформу в Росії” стає ясно, що депутати від “Єдиної Росії”, в особі 328 осіб – безмовні раби. Один “привід причепитися” до Поклонської чого вартий! Микола Старіков назвав Наталю – єдиним чоловіком в Думі;)

Чи жарт, в той час як партія сказала “треба”, а Наталка сказала – “у мене своя думка на цей рахунок”. Тепер, в Уряді стурбовані тим, щоб “покарати” Поклонскую за непослух.

Як підставляють Президента РФ Путіна

Добре сказав Геннадій Зюганов, заступаючись за народ:

Поки ми раділи тому, як наші майстри футболу забивають голи суперникам, уряд Медведєва вирішив забити гол відразу всій країні, кожному громадянинові. Одночасно забили два голи президенту.

Спочатку підняли на п’ять карбованців ціни на бензин і солярку. І це негайно позначилося на цінах на інші товари та послуги. Потім на два відсотки підняли ПДВ. І наслідки цього скоро відчують на собі всі підприємства. Те, що пропонує уряд, підриває стабільність і розвиток, про які говорить президент

Навіщо голосувати? Отже якщо все буде так, як скаже партія?

Друзі! Що ж це таке? У чому сенс голосування в Думі, якщо депутати зобов’язані голосувати так, як їм буде наказано” від одного-двох чоловік зверху??

Може привласнити кожному депутату коефіцієнт його адекватності?

Зробити голосування справедливим. Звичайно, на це не підуть, так як розуміння “одного-двох”, тих, хто зверху, превалює над більшістю депутатів. Отже Уряд не вважає більшість депутатів достатньо компетентними і самостійними, раз не дають їм право на свою думку, чинячи тиск, змушуючи голосувати за прийняте рішення “одного-двох” старших. У цьому разі, напрошується питання: чи варті вони за свою некомпетентність оплати праці в 400-800 тис/міс??

Бувають, звичайно, винятки з правил і дійсно “народні депутати”, такі як Микола Бондаренко від КПРФ. Але погодьтеся, хотілося б адекватних депутатів не тільки від народних партій, але і від урядової?! А то у нас і в правду виходить як у притчі “лебідь, рак і щука”. Хоча, що я кажу, набагато страшніше. Адже, депутат від “єдиної Росії” не знає проблем і реального життя своїх виборців громадян, не знає він і що таке голод і холод. А йому при цьому, дають право рівного голосу?

Абсурд, чи не так?

Депутати самі себе обманюють

Вони тішать себе вірою в те, що з регіонів їм приходить схвалення!!

Так хто ж в регіонах? Такі ж халеные і залежні від партії чиновники. Залякані кадровими рішеннями і показовими порками. Вони як безмовні вівці, дивлячись на свої джипи і розкішні будинки, хіба можуть заперечити?? Вони заперечити не можуть і лише сподіваються, що ще залишиться в них “за слухняність” – Можливість, Час і Вплив… на Жаль, це безмовні раби, старанні “піонери”. А уряд, всього навсього трансформована КПРС. І у голів уряду, так само як і колись в СРСР “столи ломляться” в курортах Сочі…

На жаль, депутата від Єдиної Росії хоч і загодовують зарплатою в 400-800 тисяч і понад-пільгами, проте совість не задобришь, не закормишь ніяк. Совість, – наздожене тебе і темної вночі і вдень за чарочкою горілки. І ніякі пожертви на храм не заспокоять твою душу. Тому що ти, – будував свій добробут на стражданнях своїх виборців, на муках стариків, жінок і дітей…

Ти, депутат від “Єдиної Росії” схилився до самої ганебної посади в Росії