Вадим Антоненко, чоловік заступника директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації — начальника служби містобудівного кадастру Валентини Антоненко, став власником автомобіля Nissan Qashqai. В той же час гроші на цю покупку в декларації чиновниці не вказані, повідомляє видання «Наші гроші».

Згідно декларації Валентини Антоненко, автомобіль 2017 року випуску був куплений за 672,9 тис. грн у квітні минулого року. Але з 2015 по 2017 роки вона вказала в декларації лише 547 тисяч грн доходу у вигляді зарплати.

«При цьому жодних даних ні про роботу, ні про доходи, ні про позики або можливе спадщині чоловіка Антоненко не вказала. Жодних банківських рахунків або готівкою вона теж не декларувала», – підкреслює ЗМІ.

Чоловік чиновниці з 2003 по 2010 роки працював в ТОВ «Аеробуд-Сервіс» та ЗАТ «Аеробуд». Також у нього є Dacia Logan, куплена в 2006 році за 61 тисяч грн.

Згідно з деклараціями, Антоненко володіє квартирою у Вишневому (53 кв. м), яку придбала в 2008 році за 437 тисяч грн.

Валентина Антоненко почала працювати в КМДА з літа 2016 року, перейшовши туди з Державної архітектурно-будівельної інспекції. Зараз в її обов’язки входить підписання містобудівних умов і обмежень, які є основною складовою вихідних даних на проектування.

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